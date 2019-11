Bijeenkomst van Kick Out Zwarte Piet in Den Haag bekogeld met vuurwerk, ook ramen ingegooid Eveline Acda-de Ruiter

08 november 2019

22u59

Bron: AD.nl 17 Een bijeenkomst van de actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP) in een pand in de Beatrijsstraat in Den Haag is vanavond hevig verstoord. Het gebouw zou door aanhangers van Zwarte Piet met vuurwerk zijn bekogeld, ook werden ramen ingegooid. Vier mensen zijn aangehouden, de politie sluit meer arrestaties niet uit.

Het zou gaan om een confrontatie tussen anti- en pro-zwarte pietenclubs. Een aantal aanwezigen heeft het bestormde gebouw onder politiebegeleiding verlaten. De Beatrijsstraat werd door de politie direct met lint afgezet. In de buurt van het Zuiderpark waren veel agenten op de been. Ook werd er een politiehelikopter ingezet.

Advocaat Jelle Klaas die bij de bijeenkomst aanwezig was om namens het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM) en Public Interest Litigation Project (PILP) ‘een praatje’ te geven over het recht op protest twittert: ‘Ruimte werd net aangevallen. Vuurwerk en ruiten ingegooid. Kennelijk is er een groep in Den Haag nogal tegen de vrijheid van meningsuiting en vergadering...’

Bij congres van #KOZP in Den Haag om namens @PILPNJCM en @NJCM_nl praatje te geven over recht op protest. Ruimte werd net aangevallen. Vuurwerk en ruiten ingegooid. Kennelijk is er een groep in Den Haag nogal tegen de vrijheid van meningsuiting en vergadering.. Jelle Klaas(@ AdvocaatKlaas) link

New Urban Collective plaatste op Twitter foto's van een auto van één van de leden van de actiegroep Kick Out Zwarte Piet. ‘Pro-pieten hebben tijdens bijeenkomst van KOZP met vuurwerk het pand geprobeerd in te stormen. Politie was net op tijd ter plaatse. Dit was de auto van Mitchell... Dit voor een “onschuldig kinderfeestje”.’

Pro-pieten hebben tijdens bijeenkomst van #KOZP met vuurwerk het pand geprobeerd in te stormen.



Politie was net op tijd ter plaatse



Dit was de auto van Mitchell...



Dit voor een "onschuldig kinderfeestje"...#KOZP pic.twitter.com/okUj69mb8d New Urban Collective(@ theNUC1) link