Bij Piet Huysentruyt en zoon Cyriel in restaurant Likoké: “Dit gaat niet opnieuw De Grote Piet-show worden’

Dietert Bernaers

12 juni 2020

19u18

Piet zat weken vast in Zuid-Afrika, Cyriel moest de opening van zijn vernieuwde restaurant met ruim twee maanden uitstellen: ook de Huysentruyts hebben hun portie coronamiserie gehad. En dus zoeken ze steun bij elkaar. “Ik ga tijdelijk weer in de potten roeren van Likoké”, zegt senior. “Als sous-chef”, beklemtoont junior. “Het is niet de bedoeling dat het opnieuw De Grote Piet-show wordt.”