Bij Oxfam gaat nu echt een beerput open. De vraag is hoe de organisatie zich hieruit gaat redden Sacha Kester

16 februari 2018

13u50

Bron: de Volkskrant 0 Is dit het #MeToo-moment van de hulpverlening? 1.200 opzeggingen voor Oxfam in Groot-Brittannië, duizenden opzeggingen wereldwijd, een actrice (Minnie Driver) die opstapt als ambassadrice en nu ook het Zuid-Afrikaanse icoon Desmond Tutu die de van oorsprong Britse organisatie 'teleurgesteld' de rug toekeert.

En de seksfeestjes in Haïti waarvoor de Britse hulporganisatie Oxfam sinds een week onder vuur ligt, zijn lang niet de enige gevallen waarin hulpverleners zich schuldig hebben gemaakt aan misbruik en uitbuiting in ontwikkelingslanden. In Groot-Brittannië is inmiddels een reeks schandalen aan het licht gebracht.



"Dit is slechts het topje van de ijsberg", stelt Abbe Jolles. Zij is mensenrechtenadvocaat in Washington en bestuurslid van de organisatie Hear Their Cries, die sinds 2016 seksueel misbruik door hulpverleners aan de kaak stelt. "Organisaties proberen al veel te lang om deze verhalen onder de pet te houden: het is slecht voor hun imago en zou donoren maar afschrikken. Het gevolg is dat daders wegkomen met hun wangedrag."

