Bij eventueel nieuw brexitreferendum kiest Labour om in de EU te blijven

09 juli 2019

15u24

Bron: Belga 0 Als er een nieuw referendum komt over de brexit, dan zal Labour campagne voeren om in de Europese Unie te blijven. Dat staat in een e-mail van partijleider Jeremy Corbyn aan de partijleden, berichten Britse media. Wat Corbyn zou doen wanneer hij zelf aan de macht zou komen, zegt hij niet.

Het heeft even geduurd, Jeremy Corbyn wilde eerst alle betrokkenen en de vakbonden consulteren, maar Labour bekent nu toch min of meer kleur over de brexit. Als er een nieuw referendum komt over om het even welk brexitakkoord dat de nieuwe Conservatieve premier met de EU sluit, of over de Britse uitstap uit de Europese Unie zonder akkoord, dan zal de arbeiderspartij campagne voeren om bij de EU te blijven. Dat staat in een e-mail van partijleider Jeremy Corbyn aan de partijleden. Corbyn staat al sinds de tegenvallende resultaten bij de Europese verkiezingen onder druk om een duidelijker pro-Europees standpunt in te nemen.

"Wie ook de nieuwe eerste minister wordt, hij zou het vertrouwen moeten hebben om het akkoord of het gebrek daaraan voor te leggen aan het volk in een volksstemming", schrijft Corbyn volgens de krant The Guardian in de e-mail. "Ik wil duidelijk maken dat Labour in die omstandigheden campagne zou voeren om in de EU te blijven, zowel in het geval van een 'no deal' als in het geval van een slecht Tory-akkoord dat onze economie en onze jobs niet beschermt."

Corbyn erkent ook dat de brexit verdeeldheid heeft gezaaid in de partij. De Labour-leider staat zelf ook niet heel positief tegenover de Europese Unie en hij bleef de laatste jaren dan ook opvallend op de vlakte over de positie van zijn partij over de brexit. Hij verdedigt die aanpak ook. "Labour heeft een compromis voorgesteld om het Verenigd Koninkrijk samen te brengen gebaseerd op een douane-unie met de EU, een sterke relatie en de bescherming van milieu- en arbeidsregelgeving. We blijven geloven dat dit een degelijk alternatief is dat ons land kan verenigen." Wel staat in de e-mail nergens welk standpunt Labour zou innemen als het tot algemene verkiezingen komt en de partij zelf aan de macht komt, merkt de Britse openbare omroep BBC op.

In het brexit-referendum van 2016 stemden de meeste Labour-aanhangers ervoor in de Europese Unie te blijven. Maar de partijtop is sindsdien hopeloos verdeeld. Tom Watson, Corbyns rechterhand in het parlement, riep de parlementsleden onlangs op om hun ongenoegen duidelijk te maken door een 'remain-verklaring' te ondertekenen. Maar Labour-parlementsleden uit kieskringen die in 2016 voor de brexit hebben gekozen, zijn tegen omdat een uitgesproken pro-Europese houding de steun voor Labour in die regio's zou aantasten.