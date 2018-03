Bij Brits parlement aangetroffen pakket met 'verdachte substantie' blijkt ongevaarlijk HA

12 maart 2018

16u15

Bron: Reuters, AD 2 De substantie in het vanmiddag bij het Brits parlement aangetroffen pakketje is ongevaarlijk. Dat blijkt uit onderzoek door de Londense politie. Eerder op de dag werden een deel van de omgeving afgezet en twee mensen uit voorzorg naar het ziekenhuis gestuurd.

De substantie zou zich hebben bevonden in een pakket dat vandaag door (de staf van) een parlementslid was aangenomen in de Norman Shaw-gebouwen aan de rivier de Theems nabij het parlement. De parlementsleden hebben daar hun kantoren. Het pakket was volgens The Telegraph bestemd voor een moslimafgevaardigde van Labour.

Ambulances en politiewagens kwamen op de melding af. De omgeving werd deels afgezet, maar tot een evacuatie van het parlementsgebouw kwam het niet. De politie stuurde twee mensen - een man en een vrouw - uit voorzorg naar het ziekenhuis. De substantie bleek ongevaarlijk te zijn.