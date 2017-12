Big Ben luidt weer tijdens de kerstperiode MV

Bron: VRT NWS 0 REUTERS Sinds augustus wordt de Londense klokkentoren, Big Ben, het zwijgen opgelegd door renovatiewerken. Vier jaar lang zouden de inwoners van Londen het zonder het iconische geluid van de klok moeten doen. Maar daar komt nu voor de kerstperiode toch verandering in.

De renovatie moet voorkomen dat de klok onbetrouwbaar wordt. Het is de derde keer in 150 jaar dat de Big Ben stilvalt; de vorige keren waren tijdens reparatiewerkzaamheden in 1976 en 2007. Maar tijdens de kerstperiode zal de klok nu wel opnieuw luiden.

Deze morgen om 9 uur konden mensen voor het eerst in maanden terug van het unieke geluid van de klok genieten. Nog tot 13 uur op nieuwjaarsdag zal de Big Ben dagelijks luiden.

Duur

De factuur voor de renovatie van Big Ben zal dubbel zo duur uitvallen dan verwacht. Het parlement schuift een bedrag van 61 miljoen pond (69 miljoen euro) naar voor.

