Biden zal leger inschakelen om Trump uit Witte Huis te zetten als hij niet wil vertrekken

12 juni 2020

12u14

Bron: CNN 36 Mocht de Amerikaanse president Donald Trump verliezen in de aanstaande verkiezingen, zal zijn rivaal Joe Biden het leger inzetten om Trump uit het Witte Huis te gooien als hij zelf niet wil vertrekken. Dat heeft Biden laten weten in de Amerikaanse talkshow The Daily Show with Trevor Noah.

Op dinsdag 3 november trekken de Amerikanen naar de stembussen om hun nieuwe president te kiezen. Dan zal de Republikeinse Donald Trump ofwel zijn ambtstermijn verlengen met 4 jaar of de Democratische kandidaat Joe Biden zal het van hem overnemen.

“Mijn grootste zorg is dat de president de verkiezingen zal proberen te stelen”, deelt Biden mee. Als Biden de vraag krijgt wat hij zou doen als hij wint en Trump weigert zijn ambtswoning te verlaten, antwoordt hij resoluut: “Ik ben er absoluut van overtuigd dat het leger hem naar buiten zal escorteren”.

Stemmen per post

Verder verwijst Biden naar de ongefundeerde beweringen die Trump tweette over het stemmen per post. De president raadde mensen af om op die manier te stemmen, omdat hij meent dat stemmen zo vervalst worden.

“Mensen halen ze (de stembiljetten, red.) uit brievenbussen, drukken duizenden vervalsingen af en dwingen mensen ze te ondertekenen. Ook namen worden vervalst. Ze proberen Covid te gebruiken voor deze zwendel”, klonk het. Verschillende staten zijn aan het experimenteren met het stemmen per post, om te voorkomen dat te veel mensen zouden samenkomen en het coronavirus zouden oplopen.

“Dit is een man die zei dat alle stemmen per post frauduleus zijn, terwijl hij zelf vanuit zijn bureau in het Witte Huis per post stemt in de voorverkiezingen”, zette Biden zijn aanval kracht bij.

