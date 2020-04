Biden wint voorverkiezingen Wisconsin IB

14 april 2020

01u16

Bron: ANP, Belga 0 De voormalige vicepresident van de Verenigde Staten Joe Biden heeft officieel de voorverkiezingen van de Democraten in de staat Wisconsin gewonnen. Dat is maandagavond (lokale tijd) bekendgemaakt.

Na de stemming wezen de voorlopige uitslagen al op een overwinning voor Biden, waarna zijn laatste concurrent Bernie Sanders uit de voorverkiezingen stapte. Biden is daarmee de enige nog overgebleven Democratische kandidaat om het in november tegen zittend president Donald Trump op te nemen.

De 77-jarige senator moet wel nog officieel door zijn partij worden voorgedragen op de conventie, die is uitgesteld tot augustus vanwege het coronavirus. Sanders sprak afgelopen weekend zijn steun uit voor de kandidatuur van Biden. Dat zou een deel van de linksere kiezers, die niet erg enthousiast zijn over de establishment-kandidaat Biden, over de streep moeten trekken.

In Wisconsin is de uitslag van de verkiezingen voor de vrijgekomen stoel van het hooggerechtshof van de staat overigens nog niet binnen. De zittende conservatieve rechter Daniel Kelly nam het op tegen uitdager Jill Karofsky. De winnaar kan een belangrijke rol spelen bij het opnieuw opstellen van de kiesdistricten, wat iedere tien jaar gebeurt in de VS. Hoe de districten zijn verdeeld heeft veel invloed op de uitslag van verkiezingen.

