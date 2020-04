Biden wint Democratische voorverkiezing Wyoming RL

19 april 2020

23u53

Bron: Belga, CNN 0 Joe Biden heeft de Democratische voorverkiezingen in de Amerikaanse staat Wyoming gewonnen. Dat heeft de Democratische Partij zondag bekendgemaakt. Biden behaalde 72% van de stemmen, tegenover 28% voor Bernie Sanders, die op 8 april al uit de race voor het Witte Huis stapte.

Vanwege de uitbraak van het coronavirus verliep de stemming volledig per mail of brief. Ruim 92% van de stemmen was dan ook al uitgebracht voordat Sanders zijn kandidatuur opgaf. Biden is nu de enige overgebleven Democratische kandidaat om het in november tegen zittend president Donald Trump op te nemen.

De 77-jarige senator moet wel nog officieel door zijn partij worden voorgedragen op de conventie, die is uitgesteld tot augustus vanwege het coronavirus. Sanders sprak vorige week zijn steun uit voor de kandidatuur van Biden.

Volgens de telling van site RealClearPolitics heeft Biden 1.282 kiesmannen verzameld. Om de Democratische nominatie in de wacht te slepen, heeft een kandidaat minstens 1.991 kiesmannen nodig op een totaal van 3.979.

Lees ook: Alles wat je moet weten over de Amerikaanse voorverkiezingen