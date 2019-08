Biden: "Trump voedt de haat met zijn retoriek" SVM

05 augustus 2019

09u17

Bron: Belga 0 “Donald Trump voedt de haat en het geweld met zijn retoriek.” Dat stelt Joe Biden als reactie op de twee schietpartijen van afgelopen weekend in de VS.

Afgelopen weekend vielen in de VS tientallen doden bij twee schietpartijen in El Paso (Texas) en Dayton (Ohio). Over de motieven van de schutter in Dayton is nog weinig bekend, maar de dader van de schietpartij in El Paso zou racistische ideeën gehad hebben. Er werd een manifest van de 21-jarige teruggevonden dat wijst op een haatmisdrijf, verklaarde de politie.

De Democratische presidentskandidaat wijst Trump nu met de vinger. Dat deed hij tijdens een evenement om fondsen te werven voor zijn campagne in San Diego. "Als je vanuit the Oval Office een veilige haven biedt voor haat, geeft dat extremisme over heel het land bestaansrecht", zei Biden. Trump is niet persoonlijk verantwoordelijk, klonk het. “Maar zijn taalgebruik heeft een belangrijke invloed. Hij voedt door haat geïnspireerd geweld met zijn retoriek."

Biden beloofde dat hij de wapens die de daders van beide schietpartijen gebruikten zou verbieden als hij president wordt. Maar de VS moeten ook de onderliggende haat aanpakken, zei de voormalige vicepresident. "Blank nationalisme, blanke suprematie. Deze extreme ideologieën groeien en schieten wortel in Amerika. Deze daden gebeuren niet uit krankzinnigheid, maar uit absolute haat. Dat moeten we durven benoemen en te lijf gaan.”