Biden tijdens debat Democratische presidentskandidaten: "Trump heeft VS in verschrikkelijke situatie gestort"

28 juni 2019

03u35

Bron: Belga

President Donald Trump heeft de Verenigde Staten in een "verschrikkelijke situatie" gestort. Dat stelde Joe Biden op het tweede televisiedebat van de Democratische kandidaten voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2020 in Miami, in Florida.