Biden “staat ervoor open” om Obama te nomineren voor Hooggerechtshof KVDS

30 december 2019

16u02 2 De Democratische presidentskandidaat Joe Biden staat ervoor open om voormalig Amerikaans president Barack Obama te nomineren voor een plaatsje in het Hooggerechtshof. Dat heeft hij afgelopen weekend gezegd tijdens een verkiezingsrally in Washington, Iowa.

Iowa is de allereerste staat waar een Democratische voorverkiezing plaatsvindt, daarna volgen de andere staten. De Democratische kandidaat die op het einde de meeste kiesmannen achter zich krijgt, mag het in het najaar opnemen tegen Donald Trump in de race om het Witte Huis.

The Late Show

Toen Joe Biden tijdens een race in Ohio de vraag kreeg of hij Obama zou nomineren voor een plaats in het Hooggerechtshof, antwoordde hij: “Ja, als hij zou willen.”





Het was niet de eerste keer dat Biden op een dergelijke vraag antwoordde. Toen hij in september te gast was in The Late Show vroeg presentator Stephen Colbert hem iets soortgelijks. Ook toen zei Biden dat hij Obama wel wilde nomineren, “maar ik denk niet dat hij het wil doen. Hij heeft nochtans alle nodige capaciteiten”, klonk het, verwijzend naar zijn achtergrond. Obama studeerde rechten en gaf ook les aan de universiteit van Chicago. (lees hieronder verder)

Biden, in Washington, Iowa, is asked if he would nominate Obama to the Supreme Court. "If he'd take it, yes," Biden says. Thomas Kaplan(@ thomaskaplan) link

Mocht Biden de presidentsverkiezingen winnen, mocht er een plaats aan het Hooggerechtshof vrijkomen, mocht Biden Obama effectief nomineren en mocht die nominatie dan ook nog eens door het congres raken, dan zou Obama nog maar de tweede zijn die ooit zowel de functie van president als die van rechter in het Hooggerechtshof bekleedt.

Alleen William Howard Taft deed het hem al voor. Die was van 1909 tot 1913 president van de Verenigde Staten en van 1921 tot 1930 opperrechter van het Hooggerechtshof. (lees hieronder verder)

De kans dat er een plaats vrijkomt in het Hooggerechtshof in de volgende presidentiële termijn is overigens reëel. Twee van de huidige negen rechters zijn al een eind in de 80. Ouderdomsdeken Ruth Bader Ginsburg is vandaag 86 en overwon dit jaar nog voor de vierde keer kanker.

Steun

Opmerkelijk: Obama heeft nog niet bekendgemaakt wie van de Democratische kandidaten hij steunt. Ook zijn voormalige vicepresident Biden kon dus nog niet uitpakken met zijn ‘endorsement’.

Biden ligt wel stevig voorop in zo goed als alle polls. Begin oktober ging Elisabeth Warren even over hem heen, maar zij is sindsdien weer weggedeemsterd. Zelfs Bernie Sanders komt nu opnieuw boven haar uit.