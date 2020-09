Biden roept Senaat op om kandidatuur Barrett niet voor verkiezingen goed te keuren IB

27 september 2020

00u48

Bron: Belga 4 De Democratische presidentskandidaat Joe Biden roept de Senaat op om de kandidatuur van Amy Coney Barrett voor het Hooggerechtshof niet goed te te keuren voor de presidentsverkiezing van 3 november.

De Senaat zou geen stappen mogen ondernemen in verband de vrijgekomen stoel in het Hooggerechtshof vooraleer het volk zijn volgende president en leden van het Congres heeft gekozen, zei hij in een mededeling.

Volgens Biden gaf Barrett aan dat ze niet akkoord was met de beslissing van het Hooggerechtshof in het voordeel van het behoud van Obamacare. "Trump probeert al vier jaar Obamacare te annuleren, maar het Hooggerechtshof heeft twee keer de wet gevalideerd en gezegd dat ze grondwettelijk is", aldus Biden. "Maar zelfs nu, te midden van een pandemie, vraagt de administratie van Trump aan het Hooggerechtshof om de wet ongeldig te maken."

Ook kandidaat vicepresident Kamala Harris gaf in een mededeling aan dat de winnaars van de komende verkiezingen een kandidaat moeten kiezen. Volgens haar zullen de Republikeinen er alles aan doen om Barrett te benoemen voor het Hooggerechtshof zich in november over Obamacare buigt. "Miljoenen Amerikanen zullen lijden onder hun machtsspel", zegt ze.

President Donald Trump gaf zaterdag bij de voorstelling van zijn kandidate voor het Hooggerechtshof dat hij verwachtte dat de benoeming snel en zonder problemen zal verlopen.

Hoorzittingen

Volgens de Amerikaanse media zouden de hoorzittingen in de Senaat op 12 oktober moeten beginnen om nog voor de verkiezingen een nieuwe rechter te benoemen. CNN geeft aan dat de Senaat nog nooit eerder een rechter heeft aangesteld na de maand juli in een verkiezingsjaar. In 2016 weigerde de door de Republikeinen gedomineerde Senaat om zich in een verkiezingsjaar uit te spreken over de kandidaat van president Barack Obama na het overlijden van Antonin Scalia. Daardoor kon Trump na zijn verkiezing Neil Gorsuch aanduiden als rechter. Barrett is al de derde rechter die Trump kon voordragen.