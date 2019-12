Biden overweegt Republikeinse running mate “maar kan niemand bedenken” IB

31 december 2019

03u59

Bron: ANP 0 De Amerikaanse voormalige vicepresident Joe Biden zegt dat hij overweegt een Republikeinse running mate te nemen, als hij de Democratische voorverkiezingen wint. Dat zei hij tijdens een campagnebijeenkomst in Exeter.

"Ik zou zeker een Republikein overwegen, maar ik kan zo niemand bedenken", aldus de 77-jarige Biden, die een slag om de arm hield. De vicepresident onder Barack Obama probeert in zijn campagne gematigde Democraten, Republikeinen en onafhankelijken aan te spreken. Hij liet eerder al weten dat het noodzakelijk is om samen te werken met de Republikeinen.

“Veel nette Republikeinen”

"Er zijn een hoop nette Republikeinen. Het probleem is alleen dat ze president Donald Trump niet aanspreken op zijn gedrag", aldus Biden. Nadat senator Kamala Harris liet weten niet meer mee te dingen naar de Democratische plek in de verkiezingen, zei Biden al dat hij haar graag als running mate wil. De oud-vicepresident gaat in de meeste peilingen aan kop.