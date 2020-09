Biden over Trump die dreiging van coronavirus bewust minimaliseerde: “Bijna crimineel” ADN

10 september 2020

10u34

Bron: CNN 0 De politieke rivaal van de Amerikaanse president Donald Trump, Democratisch presidentskandidaat Joe Biden, noemt het “walgelijk” en “bijna crimineel” dat Trump in februari al op de hoogte was van het grote risico dat het coronavirus met zich meebracht, maar vervolgens besloot om de dreiging ervan te bagatelliseren.



In een interview met CNN woensdag stelt de voormalige vicepresident dat hij de onthullingen rond de al vroege kennisname van Trump over hoe dodelijk en besmettelijk het virus is, “walgelijk” vindt. Ze tonen aan “waarom we totaal geen vertrouwen hebben in zijn leiderschap”.

Minimaliseren

Hoewel de president het coronavirus lang afdeed als een “hoax van de Democraten” en een ongevaarlijk virus, vergelijkbaar met een griepje, blijkt nu dat Trump begin dit jaar al aan journalist Bob Woodward toegaf dat hij wel degelijk besefte dat het virus dodelijk was en veel besmettelijker dan de griep. Woodward interviewde Trump meermaals voor zijn nieuwe boek Rage (Woede) dat later deze maand verschijnt.



Uit audiofragmenten blijkt dat Trump aan de journalist een heel ander verhaal vertelde dan aan het Amerikaanse volk. “Dit is dodelijk”, klonk het bijvoorbeeld op 7 februari. “Ik heb het altijd willen minimaliseren”, verklaarde Trump op 19 maart aan Woodward. “Ik vind het nog altijd goed om het te minimaliseren, want ik wil geen paniek veroorzaken.”

“Hij deed niks”

De onthullingen komen minder dan drie weken voor het eerste echte debat tussen Trump en Biden, die momenteel de leiding neemt in de verkiezingspolls.

Hij gaf het toe - je ademt het in, het zit in de lucht. En toch droeg hij geen masker en verkondigde hij dat dit niet nodig was

“Dit heeft ervoor gezorgd dat mensen zijn gestorven”, reageert de Democraat op het nieuws. “Hij gaf het toe - je ademt het in, het zit in de lucht. En toch droeg hij geen masker en verkondigde hij dat dit niet nodig was. ‘Het is belachelijk om een masker te dragen, waarom moet je afstand houden, waarom ook maar één van die regels?’, klonk het. Kijk wat er is gebeurd. Al meer dan 190.000 doden en we blijven klimmen. En wat is hij nu aan het doen? Hij beweegt nog steeds niet.”

De Democraat sneert dat Trump de bevolking heeft “misleid” over de gevaren van het virus in de vroege weken van verspreiding buiten China. “Het was allemaal om ervoor te zorgen dat de beurs niet zou crashen, dat zijn rijke vrienden geen geld zouden verliezen”, speculeert hij over Trumps motieven. “Hij zwaaide met een witte vlag en wandelde weg”, klinkt het ook. “Hij deed niks. Denk daar eens over na. Denk over wat hij niet deed. Het is bijna crimineel. Het virus is niet zijn fout, maar de vele doden wel. Hij had iets kunnen doen.”

