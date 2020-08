Biden over coronahulp Trump: “Halfbakken maatregelen” JdJ

09 augustus 2020

04u57

Bron: AD.nl / ANP 0 De Amerikaanse president Donald Trump heeft zaterdag vier presidentiële besluiten ondertekend om de economische slachtoffers van de corona-epidemie langer te helpen. Joe Biden, de Democratische tegenstrever van Trump bij de presidentsverkiezingen, reageerde daar direct kritisch op: “Een reeks van halfbakken maatregelen.”

De maatregelen van Trump bestaan uit voortzetting (maar verlaging) van de werkloosheidsuitkeringen, tijdelijke opschorting van loonbelasting voor mensen die minder verdienen dan 100.000 dollar (85.000 euro) per jaar, bescherming tegen huisuitzetting en staatsfinanciering van studieleningen tegen 0 procent rente.

Trumps besluiten komen na het vastlopen van de onderhandelingen met de Democraten in het Congres over een omvangrijk pakket stimuleringsmaatregelen.

De Democraten wilden in eerste instantie 3,4 biljoen dollar (2,9 biljoen euro) beschikbaar stellen, het Witte Huis ging niet verder dan 1 biljoen (850 miljard euro), om te voorkomen dat mensen door te genereuze uitkeringen niet meer aan het werk zouden gaan. Een compromisvoorstel ter grootte van 2,4 biljoen dollar (2 biljoen euro) van Nancy Pelosi, voorzitster van het Huis van Afgevaardigden, vond ook geen steun.

‘Afleiding’

“Wat de Democraten eigenlijk willen is een financiële injectie en heeft niets van doen met het China-virus”, aldus Trump tijdens een persconferentie op zijn golfclub in Bedminster, New Jersey. “Daar voelen we niets voor.” De president zei dat de werkloosheidsuitkeringen omlaag gaan naar 400 dollar (340 euro) per week, dat was 600 dollar (510 euro). De Amerikaanse staten draaien zelf op voor een kwart van de kosten.

“Donald Trump probeert de aandacht af te leiden van zijn falen om de federale steun van 600 dollar voor 30 miljoen werkloze arbeiders te verlengen, door illegale presidentiële besluiten uit te vaardigden”, zei senator Ron Wyden. Hij is de belangrijkste Democraat in de financiële commissie van de Senaat. “Dit plan is een klassiek Donald Trump-bedrog. Leiderschap pretenderen terwijl mensen worden beroofd van de steun die ze hard nodig hebben.”

De Democratische kandidaat voor het presidentschap van de Verenigde Staten Joe Biden noemde de decreten van Trump “een reeks van halfbakken maatregelen”. Hij beschuldigde de president ervan de sociale zekerheid “in groot gevaar te brengen’’ door de inning van loonbelasting, waarmee het economische hulpprogramma wordt gefinancierd, tijdelijk op te schorten.

Lees ook:

Greet De Keyser: “Van de leider van de zogenaamde ‘vrije wereld’ verwacht ik een andere houding” (+)

Trump oppert uitstel Amerikaanse presidentsverkiezingen uit vrees voor “massale fraude”, Republikeinen reageren afwijzend

Deze prof voorspelt al sinds 1984 met succes uitslag Amerikaanse presidentsverkiezingen en hij heeft nieuwe prognose klaar