Biden ontvouwt ambitieus plan voor hernieuwbare energie IB

15 juli 2020

03u20

Bron: Belga 0 Joe Biden, die zo goed als zeker de Democratische presidentskandidaat wordt bij de verkiezingen van 3 november, belooft om massaal te investeren in hernieuwbare energie. Hij wil zo miljoenen banen in de VS creëren om in 15 jaar tijd de uitstoot van broeikasgassen door de energieproductie terug te dringen.

"We gaan historische investeringen doen", aldus Biden, die zich wil profileren als de voorvechter van de strijd tegen de opwarming van de aarde. “Als ik denk aan klimaatverandering, dan denk ik aan jobs. De Amerikanen gaan aan het werk kunnen in goedbetaalde banen”, aldus Biden tijdens een toespraak in Delaware.

In het plan is onder meer een programma opgenomen voor de bouw van energiezuinige woningen, incentives voor de aankoop van elektrische wagens die in de VS gebouwd zijn en de overgang naar elektrische voertuigen van het wagenpark van de overheid.

Schone elektriciteitsproductie tegen 2035

"Deze investeringen zijn een win-win voor het land: we creëren jobs, verlagen de energiekosten en beschermen ons klimaat", zei de Democraat. Tegen 2035 wil Biden een schone elektriciteitsproductie op poten zetten.

Biden beloofde ook opnieuw om de VS opnieuw te laten opnemen in het klimaatakkoord van Parijs, nadat Trump het land in 2017 terugtrok.

Toenadering tot linkse vleugel Democraten

Het plan van Biden voorziet in 2.000 miljard dollar aan investeringen op 4 jaar tijd. Het is een zeer ambitieus plan, waarmee Biden ook toenadering zoekt bij de linkse vleugel van zijn partij. Vorige week raakte al bekend dat verschillende taskforces die samengesteld werden door Biden en de linkse ex-presidentskandidaat Bernie Sanders, een blauwdruk voor een progressief beleid op tafel hadden gelegd.