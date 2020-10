Biden loopt stevig uit in peilingen, Trump ook in belangrijke strijdstaten steeds meer op achterstand TT

08 oktober 2020

18u37 2 Democratisch presidentskandidaat Joe Biden blijft na het debat van vorige week en de coronabesmetting van president Donald Trump uitlopen in de peilingen. Biden staat nu net geen tien procent voor op Trump in het gemiddelde van alle nationale polls voor de presidentsverkiezingen. Ook in de belangrijkste strijdstaten, waar de stembusslag uiteindelijk beslist zal worden, wordt de marge in het voordeel voor Biden steeds groter.

Volgens de website RealClearPolitics stijgt de score van Biden al sinds het debat op 29 september, terwijl die van Trump net in aanhoudend dalende lijn zit. Met de gemiddelde score van 51,6 procent zit Biden zelfs op zijn hoogste punt dit jaar. Ook de marge van 9,7 procentpunt tussen beide kandidaten was dit jaar nooit eerder zo hoog.

RealClearPolitics berekent een gemiddelde op basis van alle landelijke peilingen. Die lopen bij momenten fors uit elkaar, maar allemaal geven ze Biden op dit moment de leiding. In zijn ‘slechtste’ peiling is Bidens voorsprong maar 3 procentpunt, in een peiling die CNN vorige week liet uitvoeren, loopt zijn voorsprong dan weer op tot maar liefst 16 procentpunt.



Uit verschillende opinieonderzoeken blijkt dat Biden het vooral bij de groep oudere blanke kiezers beter zal doen dan Hillary Clinton vier jaar geleden. Tegelijkertijd lijkt Trump twijfelende kiezers afgeschrikt te hebben met hoe hij het debat met Biden aanpakte, en met zijn aanpak van de coronacrisis en zijn eigen besmetting.

Swing states

Ook de peilingen op staatsniveau, waar de verkiezingen uiteindelijk beslist worden, tonen steeds beter nieuws voor Biden. In zowat alle strijdstraten staat hij op voorsprong, en geven steeds meer mensen aan voor de Democraat te zullen stemmen. Zo staat Biden met 48,6 procent voor hem en 44,1 procent voor Trump 4,5 procentpunt voor in Florida, de belangrijkste swing state met 29 kiesmannen (op een totaal van 538). Als Trump niet zou winnen in Florida, is het voor hem zo goed als onmogelijk om het nog te halen.

Ook in de noordelijke en ooit trouwe Democratische staten Pennsylvania (20 kiesmannen), Michigan (16 kiesmannen) en Wisconsin (10 kiesmannen), staat Biden nu stevig op kop. Hillary Clinton verloor die drie belangrijke staten vier jaar geleden nipt van Trump, waardoor hij het presidentschap kon binnenhalen.

Nagelbijten

In Arizona, North Carolina, Ohio en Iowa is de marge voor Biden kleiner en dreigt het nagelbijten te worden op verkiezingsnacht. Een open vraag daarbij is of de uitslag zo nipt wordt dat het van de stemmen per post zal afhangen wie er in de staten zal winnen. Als dat het geval is, kan het mogelijk dagen of weken duren vooraleer de uitslag bekend is.

Wanneer alle peilingen op staatsniveau bij elkaar worden geteld, geven politieke wetenschappers momenteel al zeker 290 kiesmannen voor Biden, en 163 voor Trump. 85 kiesmannen vallen nog niet aan de ene of de andere kandidaat toe te wijzen, omdat de peilingen in die staten nog te nipt zijn.

Foutenmarge

Ter herinnering: peilingen zijn maar wat ze zijn en niet zonder foutenmarge. Bovendien kan door het winner-take-all-systeem een klein verschil tussen de peilingen en de uiteindelijke resultaten meteen de uitslag in het voordeel van de andere kandidaat doen kantelen. Zo won Trump in de bovengenoemde staten Pennsylvania, Michigan en Wisconsin met respectievelijk amper 0,71, 0,23 en 0,77 procentpunt verschil, waarmee hij telkens wel alle kiesmannen won.

