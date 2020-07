Biden komt met economisch reddingsplan van 700 miljard RL JdJ

10 juli 2020

05u10

Bron: AD.nl, ANP 0 Joe Biden, de Democratische kandidaat voor het Amerikaanse presidentschap, heeft een ingrijpend economisch plan voor zijn land gepresenteerd. Mocht hij de verkiezingen in november winnen, dan belooft hij “de meest agressieve overheidsinvestering in de economie sinds de Tweede Wereldoorlog”.

Biden wil 700 miljard dollar (ongeveer 620 miljard euro) investeren om miljoenen nieuwe banen te scheppen, vooral in de Amerikaanse technologiesector. Dat zei de presidentskandidaat tijdens een campagnerally in een metaalfabriek in de staat Pennsylvania.

De voormalig vicepresident wil onder meer in een periode van vier jaar voor 355 miljard euro overheidsaankopen doen in Amerikaanse goederen en diensten. Daarnaast is hij van plan om omgerekend 266 miljard euro te investeren in nieuw onderzoek en technische ontwikkeling.

Biden beloofde investeringen op het gebied van batterijtechnologie, kunstmatige intelligentie, biotechnologie en schone energie. “Dat is de toekomst”, aldus kandidaat Biden. Hij zei ook dat hij de “moedeloze visie” verwerpt dat automatisering en globalisering Amerikanen werkloos zullen maken.

Ook stelde Biden voor om de wetten die het kopen van Amerikaanse goederen stimuleren, nog eens aan te scherpen.

Als de verkiezingen nu zouden worden gehouden, wint Biden volgens alle opiniepeilingen de verkiezingen met gemiddeld 10 procent verschil van zittend president Donald Trump.

