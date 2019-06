Biden in het defensief gedrongen tijdens bij momenten bits Democratisch debat IB TT

28 juni 2019

03u35

Bron: Belga, Reuters 0 In het tweede debat tussen tien Democratische presidentskandidaten, waar grote namen als Joe Biden en Bernie Sanders aantraden, kreeg vooral die eerste heel wat kritiek te verwerken van zijn partijgenoten. Waar Biden met zijn tonnen ervaring tot nu toe een van de grote favorieten was voor de uiteindelijke nominatie, pakten een aantal jongere Democraten hem net erg hard aan omdat hij deel zou uitmaken van het establishment.

Naast Biden en Sanders, kruisten onder meer ook de zwaargewichten Kamala Harris en Pete Buttigieg de degens. "Donald Trump heeft ons in een vreselijke situatie geplaatst. Er is een enorme loonsongelijkheid", verklaarde de voormalige vice-president van Barack Obama, die volgens peilingen op kop staat met zijn campagne waarin hij focust op het beschermen van de middenklasse. Sanders noemde de huidige Amerikaanse president op zijn beurt een "pathologische leugenaar" en een "racist".

Maar behalve hun eensgezinde kritiek op Trump, viel vooral op hoe de 76-jarige Biden in het defensief werd gedrongen door onder andere Harris en Buttigieg. Harris, die bijzonder fel uit de hoek kwam, bracht bijvoorbeeld ter herinnering dat Biden in de jaren 70 al deel uitmaakte van de Senaat toen zij als jong zwart meisje nog met de bus naar school werd gebracht in een poging de segretatie tussen zwarten en blanken te verminderen. Ze vroeg zich daarbij af waarom Biden in die tijd tegen zulke busritten was.

Ook noemde ze Bidens recente uitspraken over hoe hij tientallen jaren geleden met twee segregationistische zuidelijke senatoren heeft samengewerkt, “op persoonlijk vlak kwetsend voor mij”. Biden reageerde gepikeerd op de beschuldiging en zei dat zijn uitspraken fout werden gekaderd.

Het 38-jarige parlementslid Eric Swalwell vond dan weer dat jonge Amerikanen “niet kunnen vertrouwen op iemand die al 30 jaar in de regering zit”.

Migratie

Migratie belooft een belangrijk thema te worden bij de presidentsverkiezingen. De meeste Democratische kandidaten waren het erover eens dat zonder papieren de grens oversteken niet als een misdaad beschouwd moet worden, maar als een burgerlijk misdrijf. Ook willen ze allemaal mensen die illegaal in het land verblijven een ziekteverzekering aanbieden.

Volgens Buttigieg, de burgemeester van South Bend, Indiana, is een land gezonder wanneer zijn burgers gezond zijn. Hij wees er ook op dat mensen zonder papieren in het land belastingen betalen. Verschillende kandidaten riepen op om het migratiebeleid ter hervormen, waarbij mensen zonder papieren in het land het burgerschap kunnen krijgen en migranten die als jonge kinderen naar het land kwamen, bescherming krijgen.

Trump, die in Japan is voor de G20-top, haalde uit naar zijn Democratische tegenstanders. “Alle Democraten hebben hun hand opgestoken om miljoenen illegalen ongelimiteerde gezondheidszorg te geven”, tweette hij. “Waarom niet eerst zorgen voor de Amerikaanse burgers?”

Bij de Democraten zijn er 25 kandidaten voor de presidentsverkiezingen van 2020. Door dat hoge aantal vonden er twee televisiedebatten plaats. Het eerste werd woensdag al uitgezonden.