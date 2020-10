Biden hekelt relativerende opmerkingen Trump over coronavirus IB

06 oktober 2020

03u21

Bron: ANP, Reuters 0 De Democratische presidentskandidaat Joe Biden, heeft kritiek geuit op de opmerkingen van de Amerikaanse president Trump, die zijn volgers oproept niet bang te zijn voor het coronavirus. "Laat het je leven niet beheersen", zei Trump in een video die hij kort nadat hij uit het ziekenhuis was ontslagen op Twitter deelde.

In de video bedankt Trump eerst de medische staf van het Walter Reed-ziekenhuis waar hij de afgelopen dagen verzorgd werd, waarna hij zijn volgers nogmaals oproept niet bang te zijn voor het coronavirus. “Laat het je niet domineren, ben er niet bang voor. We gaan het verslaan. We hebben het beste medische materiaal, de beste medicijnen, allemaal recent ontwikkeld - en we gaan het verslaan. En de vaccins komen er ieder moment aan.”

Dat laatste klopt alvast niet: gezondheidsexperts in de VS verwachten dat de vaccins pas medio volgend jaar op grote schaal zullen kunnen worden toegediend.

“Misschien wel immuun”

“Het ging niet zo goed met mij”, zei Trump over zijn eigen besmetting. “Maar twee dagen geleden voelde ik mij opnieuw geweldig, beter dan dat ik mij in lange tijd heb gevoeld”, aldus de president, om er dan aan toe te voegen dat zelf “misschien immuun” is. Ik stond aan de frontlinie, ik heb het goede voorbeeld gegeven", zei hij verder over zijn vaak bekritiseerde leiderschap.



Trump droeg in het openbaar meestal geen mondmasker en werd er vaak van beschuldigd erg nonchalant om te springen met de coronadreiging. Hij wees er op dat hij wel naar buiten moest en leiding moest geven. “Ik wist dat het gevaarlijk was, maar ik moest het doen", klonk het.

Biden bezorgd om Trumps uitspraken

Biden zei bezorgd te zijn door de woorden van zijn rivaal, die er volgens hem op neer komen dat "Amerikanen niet zo bezorgd moeten zijn". "Je hebt ongeveer duizend mensen per dag die besmet raken. Dat is een significante bezorgdheid. Ik hoop dat niemand hieruit de boodschap oppikt dat het geen probleem is. Het is een serieus probleem. Het is een internationale pandemie", aldus Biden.

De Democratische presidentskandidaat vertelde op een interview op NBC News dat hij "heel blij" was dat het weer redelijk goed ging met president Trump. Ook zei Biden dat hij niet echt verrast was dat Trump besmet was geraakt.

De Democraat is nog steeds van plan om volgende week voor de tweede keer met Trump in debat te gaan.