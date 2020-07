Biden haalt miljoenen meer op dan Trump redactie

Bron: ANP - Reuters - Bloomberg 0 Verkiezingen VS De Amerikaanse presidentskandidaat Joe Biden en zijn bondgenoten hebben in enkele maanden tijd nog eens 282 miljoen dollar (247 miljoen euro) opgehaald voor zijn verkiezingscampagne. Het is de eerste keer dat de Democraat in een kwartaal een groter bedrag aan donaties krijgt toegestopt dan zijn rivaal, huidig president Donald Trump van de Republikeinse Partij.

Biden dankt die overwinning onder meer aan rijke geldschieters die meer dan 100.000 dollar overmaakten. Zij waren samen goed voor 53 miljoen dollar aan donaties. Tot die groep behoren volgens financiële overzichten prominenten als regisseur Steven Spielberg, investeerder George Soros en James Murdoch, de zoon van de invloedrijke mediamagnaat Rupert Murdoch (die de Trump-vriendelijke nieuwszender Fox News bezit).

Ook ‘The Donald’ harkt honderden miljoenen binnen voor zijn campagne. Het ging in de periode van april tot en met juni om een bedrag van 266 miljoen dollar (233 miljoen euro). Trump begon na zijn verkiezingsoverwinning in 2016 al met de voorbereidingen voor de verkiezing van dit jaar, die in november wordt gehouden. Dat gaf hem een voorsprong, omdat de Democraten onderling nog moesten uitvechten wie Trump bij de verkiezingen mocht uitdagen.

De herverkiezingsoperatie van Trump haalde de afgelopen twee jaar in totaal zo'n 947 miljoen dollar ( 832 miljoen euro) op, honderden miljoenen meer dan Biden en zijn bondgenoten. Niet alleen de kandidaten vragen om donaties om campagne te voeren. The Lincoln Project en American Bridge 21st Century, die bekendstaan om spotjes waarin Trump de volle laag krijgt, kregen tijdens het tweede kwartaal ook miljoenen dollars aan donaties toegestopt.

