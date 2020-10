Biden: “Geen debat als Trump nog Covid-19 heeft” IB

07 oktober 2020

02u22

Bron: ANP, Reuters 0 De Democratische presidentskandidaat Joe Biden vindt dat het geplande debat tussen hem en president Donald Trump van 15 oktober niet door zou moeten gaan als Trump op dat moment nog Covid-19 heeft.

“Als hij nog Covid heeft, zouden we geen debat moeten houden”, zei Biden tegen verslaggevers die met hem meereizen tijdens de campagne. De Democraat testte zelf dinsdag lokale tijd negatief bij een coronatest.

Trump werd gisteren ontslagen uit het ziekenhuis en heeft inmiddels alweer een nacht in het Witte Huis doorgebracht. Volgens de arts van het Witte Huis, Sean Conley, vertoonde de president dinsdag geen symptomen van het coronavirus.

Ook Trumps adviseur Stephen Miller besmet

De president liet eerder al weten dat hij het debat hoe dan ook wel wil laten doorgaan. Eerder op de dag raakte bekend dat Witte Huis-adviseur Stephen Miller ook besmet is met het coronavius. Miller bevestigde aan persbureau Reuters het nieuws van een verslaggever van NBC dat hij positief was getest op het virus. De adviseur is de meest recente persoon in de nabijheid van de met het coronavirus besmette president Donald Trump, die ook positief is getest.

Miller liet zelf aan Reuters weten dat hij al vijf dagen afgezonderd aan het werk is en in zelfisolatie zit. Hij testte dinsdag positief op corona. De adviseur is de echtgenoot van Katie Miller, de perschef van vicepresident Mike Pence. Zij was in mei besmet geraakt met het coronavirus.