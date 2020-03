Biden en Sanders zetten strijd verder in zes staten, met Michigan als grootste inzet IB

08 maart 2020

05u53

Bron: Belga 0 Na Super Tuesday vorige week, waarbij de Democraten in veertien staten en in Amerikaans Samoa hun kandidaat voor de presidentsverkiezingen kozen, is het komende dinsdag de beurt aan de staten Idaho, Michigan, Mississippi, Missouri, North Dakota en Washington. Het Democratische veld is ondertussen stevig verkleind, met enkel nog Joe Biden en Bernie Sanders als serieuze kansmakers in de race.

Na de comeback van Biden op Super Tuesday en de tegenvallende resultaten voor Elizabeth Warren en Michael Bloomberg, stapten die laatste twee uit de race naar de nominatie. Eerder gooiden ook al Pete Buttigieg en Amy Klobuchar de handdoek in de ring, waardoor de strijd nu enkel nog gevoerd wordt door de koplopers Sanders en Biden. Ook Tulsi Gabbard doet officieel nog mee, maar zij verzamelde tot nu toe nog maar één afgevaardigde, dus zij maakt sowieso geen schijn van kans op de nominatie.

Een belangrijke staat om in het oog te houden dinsdag is Michigan, met zijn 125 kiesmannen ook de staat die het zwaarst doorweegt. Michigan was een van de noordelijke industriële staten die in 2016 totaal onverwachts koos voor Donald Trump, zei VUB-professor Herman Matthijs eerder deze week. Volgens Bart Kerremans van KU Leuven is de staat bovendien interessant omdat er veel Afro-Amerikanen wonen, een kwart van de kiezers zich in de linkerflank van de partij plaatsen en er een belangrijk aandeel laaggeschoolden in de staat is.

Michigan, Mississippi en Missouri

Bernie Sanders won in 2016 in Michigan door veel steun van de blanke kiezers op het platteland, maar volgens de meest recente peiling van Detroit News en WDIV-TV zou Biden het dit jaar met 6 punten halen van Sanders. De overwinning van Sanders - met 49,8 procent tegenover 48,3 procent voor Hillary Clinton - had volgens de New York Times mogelijk te maken met het feit dat heel wat kiezers destijds feitelijk tegen Clinton stemden, of dat veel aanhangers van de populistische Sanders uiteindelijk voor Trump stemden nadat Clinton de nominatie binnenhaalde. De Amerikaanse media meldden donderdag dat Sanders zijn campagne-evenement in de staat Mississippi afgelast had om meer tijd door te brengen in Michigan.

Mississippi (36 delegates) zou een uitgemaakte zaak moeten zijn voor Joe Biden, aangezien in die staat een groot aandeel Afro-Amerikaanse kiezers woont die Joe Biden als ex-vicepresident van Barack Obama een warm hart toedragen. Ook Missouri (68 delegates), met volgens New York Times meer conservatieve blanke kiezers, gaat volgens de peilingen naar Biden.

Idaho, Washington en North Dakota

Sanders zou het dan weer halen in Idaho (20 delegates) en Washington (89 delegates), twee staten met liberale Democratische kiezers met een profiel dat gelijkaardig is aan dat van Californië, Utah en Colorado, waar Sanders won op Super Tuesday. Volgens The Washington Post zou ook North Dakota (14 delegates) naar Sanders gaan.

In Washington is het volgens professor Kerremans trouwens interessant om de opkomst in het oog te houden. De staat is in de VS het zwaarst getroffen door het coronavirus, met minstens 80 besmettingen en 14 doden, en er heerst wel wat paniek door het virus, aldus de professor. Het is dus mogelijk dat mensen uit vrees om besmet te raken thuisblijven op verkiezingsdag.