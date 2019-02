Bezorger riskeert 15 jaar cel nadat hij testikels doopt in saus van klant die weinig fooi geeft KVDS

28 februari 2019

14u47

Bron: Daily Times/USA Today/Knoxville News Sentinel 0 Een Amerikaanse man riskeert een zware celstraf omdat hij op een ongewone manier wraak nam op een klant die amper fooi gaf voor het leveren van een afhaalmaaltijd. Howard Matthew Webb (31) uit Maryville in Missouri doopte zijn testikels in de salsasaus die de vrouw besteld had.

De feiten gebeurden op 12 januari. Het slachtoffer had eten besteld bij een Mexicaans restaurant in de buurt via de online bezorger ‘Dinner Delivered’. De maaltijd werd geleverd door een zelfstandig onderaannemer. Webb zat als passagier in haar wagen.

Video

Nadat de twee het eten hadden opgehaald in het restaurant, maakten ze een video in de wagen. Die zetten ze vervolgens op Facebook, waar hij honderden keren gedeeld werd.





Volgens de Knoxville News Sentinel staat in het verslag van de politie te lezen: “Webb maakte een filmpje van hoe hij zijn testikels in de salsasaus liet hangen. Er is ook te zien hoe de bestuurster lacht en zegt: ‘Dit is wat je krijgt als je een fooi van 89 cent geeft voor een rit van bijna 30 minuten.’ Daarna kan je Webb nog horen zeggen: ‘Oh, oh, dat voelt heerlijk.’”

De politie opende een onderzoek naar de clip van 14 seconden nadat ze gealarmeerd was door Dinner Delivered, aldus Tony Crisp van de politie van Maryville. Volgens hem was er geen connectie tussen Webb en het Mexicaanse restaurant of Dinner Delivered zelf. Het is onduidelijk waarom hij in de wagen van de bezorgster zat. De vrouw werd intussen ontslagen en zal nooit meer voor het bedrijf mogen werken, liet het management weten.

Dinner Delivered gaf het slachtoffer ook haar geld terug. Volgens general manager Aliyah Wilson zijn er geen aanwijzingen dat er ook met het eten van anderen geknoeid werd.

Lichamelijk letsel

Webb werd vrijdag opgepakt door de politie. Hij zit in de cel en moet op 12 maart voor de rechter verschijnen op beschuldiging van het “knoeien met voedsel, drank of geneesmiddelen”. Als de jury vindt dat hij daar schuldig aan is en dat hij het deed om een lichamelijk letsel te veroorzaken, riskeert hij 3 tot 15 jaar cel en een boete die kan oplopen tot 10.000 dollar of 8.760 euro.