Bezoekers van Poetin moeten door 'desinfectietunnel' IB

17 juni 2020

00u20

Bron: Belga 0 Mensen die op bezoek gaan bij de Russische president Vladimir Poetin moeten door een "desinfectietunnel" waar ze van boven tot onder worden bespoten met desinfectiemiddel. Zo moet worden voorkomen dat Poetin besmet wordt met het coronavirus. Dat meldt het Russische staatspersbureau RIA.

De tunnel is geïnstalleerd in de officiële presidentiële woning in Novo-Ogarjovo, net buiten Moskou. Daar verblijft Poetin momenteel en daar ontvangt hij bezoekers. Mensen die de president spreken zijn ook verplicht om een mondkapje te dragen.

Eerder werd al bekend dat iedereen die een afspraak heeft met Poetin van tevoren getest wordt op het coronavirus. Onder meer zijn woordvoerder Dmitri Peskov en minister-president Michail Misjoestin raakten besmet met het longvirus.

Rusland is een van de zwaarst getroffen landen met ruim 545.000 besmettingen en 7.284 geregistreerde doden. Critici beweren dat het werkelijke dodental vele malen hoger ligt dan de regering beweert.