Bezoekers Disneyland Parijs in paniek door verdachte geluiden: geen incident, defecte roltrap oorzaak ttr

23 maart 2019

21u45

Bron: La Libre, Sudinfo, La Dernière Heure, belga 48 buitenland In het attractiepark Disneyland Parijs is vanavond paniek uitgebroken bij de bezoekers na verdachte geluiden. Mensen zouden schoten hebben gehoord, zo berichtte de Waalse krant ‘La Dernière Heure’, maar ondertussen bevestigt het Franse Ministerie van Binnenlandse Zaken dat er geen incident was. Het ging om een situatie met een defecte roltrap. Er ontstond daarbij enige massahysterie na het horen van enkele knallen.

Op beelden op Twitter was te zien hoe mensen al schreeuwend wegliepen en was er al snel sprake dat mensen “geweerschoten” gehoord zouden hebben. Het park ging in lockdown en mensen werden gevraagd om binnen te blijven of werden geëvacueerd.

“Uitgaansgebied Disney Village in Disneyland Paris volledig geëvacueerd. Bezoekers in winkels en restaurants mogen niet naar buiten. Onduidelijk wat er aan de hand is”, zo klonk het op Twitter. Een andere bezoeker schreef dat hij in een van de restaurants zit. “We mogen het restaurant niet verlaten. De deuren werden op slot gedaan en gewapende agenten zijn net binnengekomen. Het enige dat we momenteel weten is dat er een gecontroleerde explosie is geweest.”

Romain Goffinet, een Belg ter plekke, liet aan Sudinfo weten dat “de terrassen binnen een aantal seconden leeg waren”. “We werden in de winkels geduwd, bewakers sloten de deuren en we werden daarna via de achterkant geëvacueerd. Er was veel paniek. Mensen huilden.”

Er doken ook al snel berichten op dat het om een vals alarm ging. Een defecte roltrap die luide en knallende geluiden maakte, werden foutief voor geweerschoten aangenomen en lagen zo aan de basis van de paniekuitbarsting. In de massahysterie die erop volgde, sloegen heel wat mensen op de vlucht. Daarbij zouden enkele mensen gewond zijn geraakt.

Ahora mismo posible atentado en #Disneylandparis pic.twitter.com/Qyq8tnUmPR kemalEsMio(@ kemalesmio) link

Our news reporter is currently under lock down at the rainforest cafe at Disney village, our other team member got evacuated through the kitchen at the steak house!

Something is going on at #disneylandparis pic.twitter.com/K49weQJw9R dein-dlrp.de Disneyland Paris & Walt Disney World(@ deindlrp) link

Bezoekers die tijdens evacuatie in Starbucks zaten, worden nu weggeleid via backstage wildwestshow. #DisneylandParis #DisneyVillage pic.twitter.com/vK39n4Ytmo Team Looopings(@ teamlooopings) link