Bezoeker van zoo oog in oog met leeuw: “In vijftien seconden had hij dood kunnen zijn” SVM

17 oktober 2019

18u39

Bron: ANP 0 Een bezoeker in de dierentuin van Delhi is een leeuwenverblijf binnengegaan en heeft zich oog in oog met het volwassen dier neergezet. De man overleefde het incident.

In een filmpje is te zien hoe de man rustig neerzit en de leeuw in de ogen staart. Wanneer de viervoeter op het eind aanvalt, maakt hij zich zo breed mogelijk. Een medewerker van de zoo bevestigde de authenticiteit van de beelden.

Volgens de politie leek de man mentaal onstabiel, melden lokale media. Het is niet duidelijk hoe de man het verblijf binnen geraakt was. Hij werd gered door medewerkers van de zoo.

“Een leeuw van deze grootte kan een mens binnen vijftien seconden doden", aldus Anish Andheria. Hij is het hoofd van Wildlife Conservation Trust, een instelling die tijgers als natuurlijk erfgoed wil beschermen.