Bezoeker met LSD op urenlang vermist in Disneyland Parijs, zelfs helikopter zoekt mee mvdb

22 september 2019

21u17

Bron: Le Parisien 8 Een pretparkbezoeker (32) onder invloed van LSD is veilig en wel na urenlang te zijn vermist in Disneyland Parijs. De onrustwekkende verdwijning leidde vrijdagavond tot een grootschalige zoekactie waarbij zelfs een helikopter is ingezet.

Een 30-jarige vrouw die in zijn gezelschap was, sloeg alarm nadat de man in de vijver van het parkdeel Adventureland was gevallen. Hij had toen net het goedje geslikt. LSD is een drug die tot hallucinaties kan leiden. De vrouw zag de man niet meer bovenkomen en verwittigde het personeel. Ook zij bleek onder invloed van de drugs.



De duisternis was al ingetreden. In samenspraak met de gendarmerie begon meteen een omvangrijke zoekactie. Dertig brandweerlieden, waaronder een tiental duikers, tachtig medewerkers van het pretpark en agenten met honden begonnen de omgeving uit te kammen. Een helikopter met warmtecamera steeg buiten het park op om assistentie te verlenen.



Een Disney-woordvoerder verklaarde aan de krant Le Parisien dat de reguliere bezoekers niets van de grootschalige actie hebben gemerkt. Alle attracties en shows konden gewoon zoals voorzien sluiten op het gebruikelijke uur.



Eens alle bezoekers het park hadden verlaten, ging de zoektocht onverminderd verder. Pas rond 0.30 uur kon de man veilig en wel worden gelokaliseerd. De man was op eigen kracht uit het water kunnen kruipen. Hoe hij dat heeft gedaan, weet hij niet. Meer zelfs, door de LSD herinnert hij zich helemaal niets, verklaarde hij uren later bij zijn politieverhoor. De in Zwitserland wonende man was naar het politiekantoor in Chessy (een gemeente net buiten het pretpark) overgebracht omdat een ziekenhuisopname niet nodig bleek.



Ook de vrouw moest mee. Ze verklaarden beiden regelmatig drugs te gebruiken. De twee moesten hun roes achter tralies uitslapen, kregen een pv wegens drugsgebruik en mochten zaterdagnamiddag beschikken. Of ze nog in het pretpark welkom zijn, is niet geweten. Evenmin is duidelijk of ze moeten opdraaien voor de kosten van de grootschalige actie.