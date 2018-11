Bezoeker (38) schopt en slaat Efteling-medewerkers omdat hij 10 euro moet betalen Sebastiaan Quekel

07 november 2018

16u06

Bron: AD 4 Op de parkeerplaats van de Efteling is gistermiddag een ruzie tussen twee medewerkers en een bezoeker uit de hand gelopen. De man was volgens de politie niet in het bezit van een geldig parkeerabonnement en moest daarom tien euro betalen. Daarop werd hij zo kwaad dat hij de medewerkers aanvloog en mishandelde.

De 38-jarige Tilburger probeerde het parkeerterrein van het attractiepark te verlaten met het parkeerabonnement van zijn vriendin. Maar parkeerpasjes staan op naam, en zijn niet geldig als een ander er gebruik van maakt.



Toen de bezoeker daarop werd aangesproken, ontstak hij in woede. Hij vloog de medewerkers aan en schopte en sloeg hen neer. “Dat betreuren we ten zeerste”, zo laat een woordvoerster van de Efteling weten.

Aangifte en maatregelen

Volgens haar heeft de man een abonnement op de Efteling en komt hij dus vaker in het pretpark. “Maar hij staat niet bij ons op een zwarte lijst, of iets dergelijks. Uiteraard is er wel aangifte tegen hem gedaan en worden er vanuit het park maatregelen tegen hem genomen.”



Wat die maatregelen precies zijn, is nog niet duidelijk. Mogelijk hangt de man een (tijdelijk) pretparkverbod boven het hoofd. Hij heeft in elk geval een nachtje in een politiecel doorgebracht en moet zich later voor zijn gedrag verantwoorden.

Parkeerabonnement

Hoe het met de betrokken medewerkers gaat, is niet duidelijk. De Efteling wil daar uit privacyoverwegingen niets over zeggen. Het gaat in elk geval om medewerkers die ‘op meerdere fronten inzetbaar zijn’ en dus niet alleen maar op de parkeerplaats rondlopen.

Je auto parkeren bij de Efteling kost tien euro. Aan een parkeerabonnement ben je zo’n drie euro per maand kwijt.