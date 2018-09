Bezoek van Trump aan Ierland uitgesteld Redactie

11 september 2018

20u03

Bron: Belga 0 Een gepland bezoek van de Amerikaanse president Donald Trump in november aan Ierland is door het Witte Huis "uitgesteld om agendaredenen", zo heeft de Ierse regering gemeld.

Trump werd rond 11 november in Dublin verwacht voor een ontmoeting met Ierse leiders. Hij zou ook zijn golfresort in Doonbeg, in het graafschap County Clare, bezoeken.

Trump reist in november naar Parijs voor de 100ste verjaardag van de Wapenstilstand die een einde maakte aan de Eerste Wereldoorlog. "De president reist in november naar Parijs zoals aangekondigd. We moeten nog definitief beslissen of Ierland een halte wordt op die reis", zei woordvoerster Sarah Sanders van het Witte Huis vandaag.

De Ierse minister van Buitenlandse Zaken, Simon Coveney, zei te verwachten dat een bezoek aan Ierland "omstreden zou zijn, want alles wat Donald Trump dezer dagen doet, is omstreden". Verscheidene groepen zijn volgens Ierse media protesten aan het organiseren voor het eventuele bezoek.