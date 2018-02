Bezoek Mexicaanse president aan het Witte Huis uitgesteld na mislukt telefoongesprek over muur LVA

Bron: The Washington Post 0 De geplande ontmoeting van de Mexicaanse president Enrique Peña Nieto aan de Amerikaanse president Donald Trump in het Witte Huis in Washington is uitgesteld nadat de twee tijdens een verkennend telefoongesprek in een impasse belandden over de beruchte grensmuur.

President Nieto was oorspronkelijk van plan deze of volgende maand een bezoek te brengen aan Washington, maar zowel Trump als hijzelf waren het er na het telefoongesprek over eens dat het beter was dat bezoek uit te stellen. De reden is dat Trump niet formeel wil bevestigen dat Mexico niet bereid is om de grensmuur te betalen, zo vertelt een anonieme officiële bron aan de Washington Post.

Een aanzienlijk deel van hun vijftig minuten durende gesprek werd gewijd aan het heikele thema, maar geen van beide partijen was bereid toegevingen te doen.

Volgens Mexicaanse bronnen is Trump tijdens het gesprek zijn geduld verloren en is hij uitgevlogen. Amerikaanse bronnen beschreven Trump eerder als uitgeput en gefrustreerd. Trump zou het onredelijk vinden dat Nieto verwacht dat hij afwijkt van zijn standpunt dat zo essentieel was bij zijn verkiezingsoverwinning.

Trump heeft in het verleden veelvuldig laten weten dat Mexico voor de kosten van de muur zal opdraaien. De reactie van Mexico is altijd geweest dat ze onder geen enkel beding zullen betalen voor een fysieke grens die op Amerikaans grondgebied langs de Mexicaanse grens wordt gebouwd.