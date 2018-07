Bezoek Iraanse president aan Europa is van cruciaal belang voor toekomst nucleair akkoord bvb

02 juli 2018

16u05

Bron: Belga 0 De Iraanse president Hassan Rohani is vandaag vertrokken naar Europa voor een bezoek dat als "fundamenteel" wordt beschouwd voor de toekomst van het Iraans nucleair akkoord na de terugtrekking van de Verenigde Staten uit dat akkoord.

Rohani trekt vandaag en morgen naar Zwitserland en reist daarna naar Wenen, waar in 2015 het nucleair akkoord werd gesloten tussen Iran en China, de VS, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Rusland en Duitsland. Door het akkoord werden de economische sancties tegen Iran opgeheven in ruil voor het stilleggen van het Iraans nucleair programma en het engagement om nooit te proberen om een atoombom te produceren.

Samenwerking tussen Iran en Europa

De Europese trip van Rohani "is de gelegenheid om over de toekomst van het akkoord te spreken", nu Europa na de terugtrekking van de VS een belangrijkere speler is geworden, aldus de Iraanse president volgens de staatstelevisie vooraleer hij op het vliegtuig stapte. Het is de eerste reis van Rohani naar Europa in tweeënhalf jaar.

"In de actuele context van het vertrek van de VS en de intensieve onderhandelingen tussen Iran en Europa om mogelijkheden te vinden om het akkoord te behouden, is de reis van een primordiaal belang aangezien ze een duidelijker beeld zal scheppen over de samenwerking tussen Iran en Europa", zei ook de woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken Bahram Ghassemi.

Waarom Oostenrijk en Zwitserland?

Oostenrijk en Zwitserland zijn geen diplomatieke zwaargewichten, maar de keuze van de bestemmingen is toch significant. Zo nam Oostenrijk gisteren voor een periode van zes maanden het voorzitterschap van de Europese Unie over, en vertegenwoordigt neutraal Zwitserland de belangen van de VS in Iran.

Sinds de aankondiging van de terugtrekking van de VS uit het akkoord in mei, hebben de anderen partnerlanden steeds verklaard dat ze het akkoord willen behouden. Toch hebben grote Europese bedrijven zoals de Franse autobouwer PSA, de Franse energiereus Total en de Deense rederij Maersk hun Iraanse operaties al opgeschort, of hebben aangekondigd dat te doen.

In Iran hebben de terugtrekking van de VS en de vrees voor het instorten van de nucleaire deal ervoor gezorgd dat de Iraanse rial aan waarde verloor. Dat leidde dan weer tot hevige protesten tegen onder meer het stijgen van de prijzen.