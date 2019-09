Bewoners van het huis waar Belgische F-16 op neerkwam en stuk van hun dak rukte: “Alles ruikt naar de kerosine” ADN

19 september 2019

16u13

Bron: Le Télégramme 5 Béatrice en Patrick Kauffer waren thuis toen vanmorgen plots een Belgische F-16 op 50 meter van hun woning neerstortte en bij de crash ook hun huis raakte. Een vleugel van de straaljager vernielde een deel van hun dak. “Mijn vrouw hoorde een explosie, een eerste knal rond kwart voor 11”, getuigt de 56-jarige Patrick aan Télégramme. “En toen een tweede knal, heel dichtbij.”

Het koppel uit Pluvigner schrok zich een ongeluk. “Het was het vliegtuig dat een deel van ons dak afscheurde met zijn vleugel. En toen kwam het toestel naast ons huis neer, waar het bomen en een schuur vernielde, om dan in het maisveld te eindigen”, legt Patrick uit. “Er was overal vuur.”

Vlammen

“Ik dacht eerst dat er ergens een zwaar ongeval was gebeurd”, voegt Béatrice toe. “Ik wou naar buiten gaan om te kijken wat er was gebeurd en ineens was daar die tweede grote ‘boem’. Heel dichtbij. Ik keek uit mijn keukenraam en zag vlammen. Alles in onze tuin begon in brand te vliegen. En toen ontdekte ik dat ons huis was geraakt.”



Béatrice snelde naar buiten om de schade op te meten. Auto’s stopten om zich te vergapen aan het tafereel, enkele passerende fietsers liepen naar haar toe. “Zij vertelden me dat het een vliegtuig was, want ik begreep niet meteen wat er aan de hand was. Ze zeiden dat de piloten hun schietstoel hadden gebruikt, dat hadden ze gezien. Al snel wilde iedereen komen kijken wat er was gebeurd.”

Kerosine

Binnen de kortste keren was hun huis omringd door brandweerlui, politieagenten en nieuwsgierige omstanders. Niet lang daarna werden alle bewoners in een straal van 500 meter rond de plaats van de crash geëvacueerd. “Er was een heel sterke geur van kerosine, er was risico op een ontploffing”, zegt Patrick.

Het paar is nog niet terug naar huis kunnen keren. “Blijkbaar is er veel schade aan het dak. Maar we kunnen niet naar binnen, dus we weten voorlopig niks meer”. Ik weet ook niet wanneer we wel opnieuw naar huis kunnen, waarschijnlijk vandaag nog niet. Het ruikt nog steeds heel erg naar kerosine.”

De Belgische straaljager stortte tijdens een trainingsvlucht boven Frankrijk neer nadat een technisch probleem aan de motor werd gemeld. De twee piloten konden het toestel verlaten met hun schietstoel en zijn ongedeerd. Een van de vliegeniers kon snel door de hulpdiensten worden ontzet, de tweede piloot was met zijn parachute in een hoogspanningskabel beland. De hulpdiensten hebben hem even na 13 uur uit zijn benarde situatie kunnen redden.