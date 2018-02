Bewoners Nederlandse deel Sint-Maarten vervroegd naar stembus door orkaan Irma jv

26 februari 2018

18u00

Bron: anp 0 Het Nederlandse deel van Sint-Maarten gaat vandaag naar de stembus om een nieuw parlement te kiezen. De vervroegde verkiezingen zijn een gevolg van de politieke crisis waarin het eiland van de Kleine Antillen in de Caraïben terechtkwam na de grote schade die orkaan Irma in september aanrichtte. De regering van William Marlin, een coalitie van de partijen National Alliance en USP, verloor haar steun toen deze niet akkoord ging met de voorwaarden die Nederland stelde voor 550 miljoen euro aan noodhulp.

Grootste kanshebber in de verkiezingen is de nieuwe partij 'United Democrats' (UD) waarin twee bestaande partijen zijn gebundeld. De UD hoopt zonder andere partijen een regering te kunnen vormen en politieke rust te brengen op Sint-Maarten, dat sinds 2010 een land is binnen het koninkrijk en sindsdien al zeven verschillende regeringen heeft gekend. Grootste aandachtspunt voor de volgende regering is de wederopbouw van Sint-Maarten.

De verkiezingen worden overschaduwd door politieke schandalen. Zo is de leider van de USP, Frans Richardson, onlangs opgepakt op verdenking van corruptie en wordt hij verdacht van het kopen van stemmen in eerdere verkiezingen. Richardson is vrijdag vrijgelaten maar blijft verdachte.

Ook speelt een zaak tegen oud-politicus Silvio Matser. Hij werd vorige week veroordeeld tot acht maanden gevangenisstraf voor het kopen van stemmen, onder meer van gevangenen.