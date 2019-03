Bewoners Cookeilanden willen af van koloniale naam LH

05 maart 2019

16u19

Bron: AFP, The Guardian 0 De bevolking van de Cookeilanden in de Stille Oceaan mag zich binnenkort wellicht uitspreken over een nieuwe naam. Een commissie die de mogelijke naamswijziging onderzoekt heeft in elk geval de steun van de regering, aldus media in Nieuw-Zeeland.

De eilanden die 3.000 kilometer ten noordoosten van Nieuw-Zeeland liggen, zijn vernoemd naar de Britse zeevaarder James Cook (1728-1779), maar daar willen initiatiefnemers van de naamswijziging van af. De huidige naam zou te veel herinneren aan hun koloniale verleden. De bewoners willen een naam in de traditionele taal, het Maori.

Het is niet voor het eerst dat de naam middelpunt is van de discussies in het vijftien eilanden tellende gebied dat een nauwe band heeft met Nieuw-Zeeland. In 1994 wees een grote meerderheid van de bevolking in een referendum de nieuwe naam Avaiki Nui af.

Danny Mataroa, voorzitter van de commissie die instaat voor de naamsverandering, zegt dat alle twaalf leiders van de bewoonde eilanden nu achter het proces staan en dat de drang naar een naamsverandering sterker is dan ooit.

De commissie heeft ondertussen zestig mogelijke nieuwe namen op een rijtje gezet en hoopt er in april een te hebben geselecteerd.