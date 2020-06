Bewoner gelooft niet dat Mexicaanse Amerikaan ook in appartementencomplex woont: “f*cking crimineel, jij komt er niet in” mvdb

27 juni 2020

23u34

Bron: ABC News 0 Stel: je komt na inkopen te hebben gedaan toe in de parkeergarage van je appartementsgebouw. De voorligger weigert door te rijden. Het blijkt geen panne, maar een moedwillige actie. De inzittenden zijn ervan overtuigd dat je geen bewoner bent, maar een crimineel. Het overkwam dinsdag Michael Barajas, een Amerikaan van Mexicaanse afkomst, in San Francisco (Californië).



De man afgestudeerd aan de gerenommeerde Berkeley-universiteit en werkzaam voor een biofarmaceutisch bedrijf, gebruikte niet zijn toegangsbadge om de garagepoort te openen, maar schoof gewoon aan in de rij.



Hij kon niet verder omdat de inzittenden van een witte SUV met nummerplaten van de staat Florida voor hem niet doorreden. Michael draaide het raam open om te kijken wat er aan de hand was. “Jij f*cking crimineel, jij komt er niet in”, beet de passagier, geïdentificeerd als William Beasley, vanuit de SUV hem toe. “Ik heb enkele tatoeages en ging in het zwart gekleed”, verklaarde Michael later aan ABC News. “Misschien dacht hij daarom dat ik geen bewoner was.”

“Waar is je toegangsbadge?” wilde Beasley weten. Barajas had die aan de sleutelhanger van zijn autosleutels hangen. Toch bleef de situatie gespannen. Het bleef niet bij een scheldpartij alleen. Een aanschuivende medebewoner van het appartementencomplex was het wachten beu en vroeg aan Beasley om door te rijden. Het leidde ertoe dat deze man met zijn voet naar de witte SUV trapte. Het resulteerde in een handgemeen waarbij de medebewoner klappen kreeg.

De vriendin van Beasley die aan het stuur zat, probeerde Barajas vergeefs ervan te overtuigen om de politie er niet bij te halen. De hele situatie duurde meer dan 20 minuten. De medebewoner heeft geen klacht ingediend.

De beelden die Barajas online zette, gingen meteen viraal. Ze bereikten ook domoticabedrijf APEX Systems, de werkgever van Beasley. Het bedrijf heeft in een verklaring laten weten dat Beasley met onmiddellijke ingang is ontslagen. De multinational onderstreept “geen racisme of gewelddadig gedrag te tolereren.” Beasley zelf ontkent enig racisme en blijft erbij dat Barajas zijn toegangsbadge had moeten gebruiken.