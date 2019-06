Bewijst deze Amerikaanse video dat Iran aanslagen op olietankers pleegde? HR

14 juni 2019

Bron: Belga, AP 2 Buitenland Het Amerikaanse leger heeft met een video en foto's uitgepakt die voor het eerst moeten bewijzen dat Iran donderdag twee olietankers nabij de Straat van Hormoez heeft aangevallen. De video kwam er enkele uren nadat de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo, zonder bewijzen, Teheran verantwoordelijk heeft gesteld voor de twee incidenten.

Het gaat om beelden in zwart-wit die moeten tonen dat een patrouilleschip van de Iraanse Revolutionaire Wacht een groter schip met een gat in de romp nadert. Bemanningsleden van de snelle Iraanse boot van het type Gaschti verwijderen een onontplofte limpet mine van de tanker Kokuka Coureagous, aldus het Centcom dat de Amerikaanse troepen in het Midden-Oosten leidt en met de door een Amerikaans vliegtuig gemaakte video uitpakte. Dit verwijderen gebeurde nadat een andere mijn reeds was ontploft, zegt marinekapitein Bill Urban van het Centcom.

Tegen de tijd dat de Iraanse boot de Japanse tanker had bereikt hadden een Nederlandse sleper en later de Amerikaanse destroyer USS Bainbridge de bemanning ervan geëvacueerd, aldus Urban.

Bewijzen

Sommige Amerikaanse media suggereren dat de Iraanse Revolutionaire Wacht de mijn heeft verwijderd om bewijzen van Iraanse verantwoordelijkheid te verwijderen. Maar volgens de voorzitter van de Japanse operator van het schip, Yukata Katada van Kokuka Sangyo, is de tanker door een projectiel geraakt en wellicht niet door een mijn. Het Japanse bedrijf kan ook niet zeggen of het schip door Iran is aangevallen of dat een Iraans schip een mijn heeft verwijderd, aldus een andere fuctionaris van Kokuka Sangyo.