Bewakingscamera's vlak voor eedaflegging Trump gehackt: twee hackers opgepakt in Roemenië IB

02u00

De Amerikaanse president Trump lacht na het afleggen van de presidentiële eed op 20 januari van dit jaar. Naast hem staat oud-president Obama. Een week voor de eedaflegging van Amerikaans president Donald Trump hebben hackers twee derde van de bewakingscamera's in de hoofdstad Washington platgelegd. In de zaak werden op 15 december twee Roemenen opgepakt in Boekarest. Dat meldt het Amerikaanse ministerie van Justitie.

Bij de hacking werden van 9 tot 12 januari - in de week voor de eedaflegging van Trump op 20 januari - 123 van de 187 buitencamera's van de politie van Washington D.C. getroffen. Ze konden vier dagen lang geen beelden meer maken omdat ze geïnfecteerd waren met twee verschillende ransomware-virussen, "cerber" en "dharma".

Samenzwering

Op 15 december werden in de Roemeense hoofdstad Boekarest twee hackers opgepakt in de zaak - Mihai Alexandru Isvanca (25) en Eveline Cismaru (28). Het duo zou deel uitmaken van een grotere groep hackers die aan afpersing doen. Ze worden in de Verenigde Staten beschuldigd van samenzwering tot communicatiefraude en verscheidene aanklachten van computerfraude. Ze riskeren een gevangenisstraf tot 20 jaar. Volgens de Washington Post worden daarnaast nog drie Roemenen in hun thuisland berecht.

Ransomware

Volgens het ministerie van Justitie was het duo ook van plan om de ransomware naar 179.000 e-mailadressen te versturen. "Het onderzoek heeft ook verschillende slachtoffers geïdentificeerd die de ransomware al hadden ontvangen of bij wie de servers al waren binnengedrongen", klinkt het. "Deze zaak was van de hoogste prioriteit door de impact op de beschermingsmissie van de Secret Service en de mogelijke gevolgen voor het veiligheidsplan van de presidentiële eedaflegging", luidt het voorts nog in de mededeling van het Justice Department.

