Bewakingscamera legt vast hoe jongens (13) getroffen worden door bliksem: "Nu wachten tot superkrachten komen"

19 augustus 2018

08u56

Twee jongens uit Arizona zijn vorige week in een park getroffen door bliksem. Een bewakingscamera van een buur legde de inslag vast. De video van de lichtflits - die zich recht door de twee 13-jarigen boort - doet monden openvallen. De jongens hebben het allebei overleefd, al kroop één van hen door het oog van de naald.

Josiah Wiedman en Javier Tapia liepen woensdag door het park in El Mirage toen het weer plots omsloeg. Zo erg leek het echter niet. Het begon wat te regenen, meer niet. Maar toen kwam uit het niets de schok van hun leven: de twee 13-jarigen werden getroffen door bliksem.

Warm

Van het moment zelf herinneren de jongens zich niet veel. “Ik weet enkel nog dat ik het ineens heel warm kreeg”, vertelt Josiah. “Ik voelde eerst niks”, voegt Javier toe. “Maar toen mensen ons kwamen helpen en ik langzaam weer controle kreeg over mijn armen, leek het wel alsof ik in brand stond."



Twee vriendinnetjes die alles hadden zien gebeuren, liepen naar het huis van de ouders van Josiah, niet ver van het park. “Ze stonden aan de deur te huilen en vertelden me al trillend wat er gebeurd was”, vertelt mama Krista Wiedman. Al snel stond de moeder samen met een medisch team bij de kinderen.

Zware smak

Een omstander was al begonnen met mond-op-mondbeademing van Josiah, die de volle laag had gekregen. Instant knock-out was de jongen op de koop toe als een lappenpop in elkaar gestuikt, met een zware smak op zijn hoofd tot gevolg. Naast hem lag Javier versuft, maar bij bewustzijn op de grond. Hij kon amper nog bewegen, maar besefte meteen dat zijn maatje er veel erger aan toe was. "Ik zag zijn ogen wegdraaien. En toen was hij weg."

“Mijn zoon reageerde niet toen we rond hem stonden”, zegt Krista. “Ik viel op mijn knieën en begon te bidden.” Toen hij weer wakker werd, ging het geschreeuw van haar zoon door merg en been. De pijn was immens. Het zag er echt niet goed uit. De bliksem had het hart van de jongen even doen stoppen, door zijn val had hij een schedelbreuk en een hersenschudding. Hij werd drie dagen lang in een kunstmatige coma gehouden.

Superman

“De dokters vertelden ons dat hij het misschien niet zou overleven”, zegt Krista. Maar de puber vocht en overwon. “Zo snel, het is een mirakel. Ik begrijp er niets van”, aldus de mama. “Hij is gewoon een superman.” Josiah herstelt nu thuis verder en wordt goed opgevolgd door zijn dokters. Hij is in blijde verwachting van eventuele superheldkrachten. “Ik voel ze nog niet, maar dat zal wel snel komen”, knipoogt hij.