Bewakingscamera legt vast hoe gasontploffing coffeeshop in puin legt

21 augustus 2018

17u54

Bron: KameraOne 0 Een felle flits, en vijf seconden later was een coffeeshop in het Amerikaanse Homerville (Georgia) herleid tot een slagveld. De oorzaak was een gasontploffing.

De autoriteiten gaven gisteren de bewakingsbeelden van afgelopen vrijdag vrij. Daarop is te zien hoe klanten in de zaak proberen te vluchten voor het rondvliegende en vallende puin. De ontploffing was zo erg dat zelfs het plafond deels instortte. Drie mensen die in het gebouw waren, werden naar het ziekenhuis gevlogen met zware verwondingen.

De ontploffing, die plaatsvond om 11.15 uur, werd veroorzaakt door een gasontploffing. Rond 10.00 uur hadden arbeiders zo'n 30 meter verder een gasleiding geraakt tijdens het leggen van optische kabels. Ze beschadigden ook een rioolbuis, waardoor het gas via de riolering in de keuken van de coffeeshop lekte. Daar zette iets de ontploffing in gang.

