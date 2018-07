Bewakingscamera filmt hoe verkrachter slachtoffer (18) op zijn rug meesleurt mvdb

06 juli 2018

09u54

Bron: Metro 0 Een consultant (28) van de Londense afdeling van PriceWaterhouseCoopers moet acht jaar de cel in voor de verkrachting van een 18-jarige vrouw. Dat heeft een rechtbank in de Britse hoofdstad gisteren beslist. Op bewakingscamerabeelden is te zien hoe dader Sanjay Naker zijn slachtoffer op zijn rug meesleurt alvorens hij toeslaat.

De gehuwde twintiger was in de vroege ochtend van zaterdag 11 maart 2017 aanwezig in dezelfde dancing in de wijk London Bridge. Hij volgde de jonge vrouw naar buiten toen die de zaak moest verlaten omdat ze te dronken was. Het meisje werd door Naker op zijn rug meegedragen. Ze probeerde zich los te wrikken en kwam daarbij ten val, waarop de man haar probeerde te kussen. De vrouw probeerde daarna tevergeefs weg te vluchten. Hij bracht zijn slachtoffer naar een donker steegje waar hij zich een half uur lang aan haar vergreep.

Gealarmeerd door de beelden van de bewakingscamerabeelden kregen agenten de melding om poolshoogte te nemen. Ze gingen op pad en troffen na een tijd Naker en de bewusteloze vrouw aan. De verkrachting was toen al achter de rug. De consultant spelde de agenten op de mouw dat hij de vrouw kende. Hij gaf hen zijn identiteitsgegevens en verliet de plek. In het ziekenhuis werd vastgesteld dat de vrouw het slachtoffer was geworden van een 'orale verkrachting'.

Naker werd 's anderendaags opgepakt. Hij verklaarde aan de agenten dat het ging om seks met wederzijdse toestemming. Iets wat de jonge vrouw ten stelligste ontkent. Het jonge slachtoffer herinnert zich zelf niets meer van de feiten, maar heeft het nu ruim een jaar na de feiten nog elke dag moeilijk. Uit het onderzoek blijkt dat Naker zelfs op Google de precieze definitie van de term verkrachting had opgezocht. De man kreeg acht jaar cel, maar werd niet schuldig bevonden aan seksueel geweld door penetratie.

Indian-origin Financier Faces Rape Trial in London



