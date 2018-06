Bewakingsbeelden tonen hoe vrouw (21) uit café wordt gedragen na Champions League-finale. Wat later wordt ze verkracht en vermoord door haar ‘redders’ avh

02 juni 2018

17u59

Bron: Metro UK, Daily Mail, Mirror 0 De 21-jarige Nong Gift keek vorige week zaterdag samen met vrienden naar de Champions League-finale in een café in de Thaise stad Chanthaburi. Maar na de wedstrijd verloor ze het bewustzijn. Ze werd door vier ‘redders in nood’ naar buiten gedragen, maar die brachten haar naar een afgelegen plek. De vier mannen verkrachtten de vrouw en sloegen haar nadien dood.

Omstreeks 2.00u verloor Nong Gift het bewustzijn in het café, vermoedelijk omdat ze te veel gedronken had, maar volgens haar familie werd er iets in haar drank gedaan. Vier mannen, onder wie een kennis van de vrouw, droegen haar naar buiten en legden haar in een auto, zogezegd om haar naar huis te brengen. Maar de mannen voerden haar naar een afgelegen boomgaard om haar te verkrachten en te vermoorden.

Reconstructie

De vier daders, jongemannen tussen 18 en 24 jaar, zouden de verkrachting en de moord op het meisje intussen bekend hebben. Woensdag werden ze teruggebracht naar het café en de boomgaard, waar ze meewerkten aan een reconstructie.

Een vriend met wie Nong eerder op de noodlottige avond in het café had gezeten, vertelt dat hij haar met de groep liet meegaan omdat hij één van de mannen kende. Een andere vriendin hielp zelfs om Nong in de auto te leggen. “Het spijt me dat ik niet beter voor haar heb gezorgd”, vertelt de vriendin. “Maar Nong kende één van die mannen, ik dacht dat ze met die groep naar het café was gekomen.”

Autopsie

Of het slachtoffer eerst gedrogeerd werd voor ze werd meegenomen, moet blijken uit de autopsie. Haar familie gelooft alleszins niet dat ze te veel had gedronken: “Ze dronk wel vaker alcohol en ze zou niet zomaar bewusteloos raken", klinkt het.