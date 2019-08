Bewakingsbeelden tonen hoe politie schutter Dayton in amper 30 seconden neutraliseerde Joeri Vlemings

05 augustus 2019

12u03

Bron: CNN 8 Heftige paniek zaterdagavond in de populaire uitgaansbuurt Oregon in Dayton (Ohio) toen Connor Betts (24) plots het vuur opende op argeloze burgers. Iedereen zocht zo snel mogelijk dekking in bars en nachtclubs. Agenten in de buurt reageerden onmiddellijk. Binnen de dertig seconden hadden ze de dolle schutter uitgeschakeld. Hij had dan al negen mensen doodgeschoten, maar door de snelle respons van de politie is ongetwijfeld een veel groter bloedbad voorkomen.

Bewakingscamera’s hebben de angstaanjagende chaos in de wijk Oregon in Dayton geregistreerd. De schoten die Betts maar bleef afvuren, gaan door merg en been bij het bekijken en beluisteren van de opnames. Agenten die in de omgeving patrouilleerden, liepen zonder aarzelen op het gevaar af. “Binnen ongeveer 20 seconden gingen ze de confrontatie aan met de verdachte, die op dat moment aan het schieten was en die een volgepakte bar probeerde binnen te geraken”, bevestigde politiechef Richard Biehl. Iemand kon de loop van Betts’ geweer grijpen, maar dat hield de schutter niet tegen. “Hij nam een pistool en wilde gewoon verder blijven schieten”, zei woordvoerster Deb Decker. Even over 1 uur ‘s ochtends kon de politie Connor Betts net voor de ingang van de Ned Peppers bar overmeesteren. De schutter werd zelf dodelijk geraakt door politiekogels.

Op weg naar de nachtclub had Betts met zijn semiautomatisch wapen dan al tientallen schoten (kaliber .223) gelost. Negen mensen - onder wie Betts eigen zus Megan (22) - bleven dood achter, 27 anderen raakten gewond. Negen slachtoffers liggen nog in het ziekenhuis.

“De dreiging werd geneutraliseerd ongeveer 30 seconden nadat de verdachte zijn eerste schot had afgevuurd”, zei politiechef Biehl. Burgemeester van Dayton, Nan Whaley, benadrukte eveneens dat de dodentol het gevolg was van een schietpartij die nog geen minuut duurde. “Als we geen manschappen in de wijk Oregon hadden gehad, waar duizenden mensen van hun zaterdagavond aan het genieten waren, wat zouden we dan niet meegemaakt hebben in deze stad?” vroeg Whaley zich af.

Het motief van Betts is nog niet bekend. De schutter van Dayton droeg een masker, een kogelvrije vest en oorbescherming. Ook Patrick Crusius (21) beschermde zijn oren tijdens zijn moordende raid op de Walmart in El Paso (Texas) enkele uren tevoren, wat mogelijk op copycatgedrag van Betts kan wijzen. Bij hem thuis in de buitenwijk Bellbrook werden teksten gevonden waarin de twintiger interesse toonde om te moorden, maar politiechef Biehl stelde duidelijk dat de nodige informatie om het motief voor de dodelijke schietpartij te bepalen op dit moment niet voorhanden is.