Bewakingsagenten zetten overval in scène en stelen zelf miljoenen Joeri Vlemings

18u03

Bron: The Independent 1 thinkstock De overval van een geldtransport op de Londense luchthaven Heathrow gold als een van de grootste ooit op Britse bodem. Twee bewakingsagenten zijn nu schuldig bevonden aan het in scène zetten van de overval met een buit van 7,85 miljoen euro. Daar waren ze zélf mee aan de haal gegaan. Op 18 oktober kennen ze hun straf. Hollywood in het echt. Zelfs de titel is al bedacht: 'Heathrow Heist'.

De twee beroofden op 14 maart hun eigen geldtransportwagen met 26 zakken cash geld van Credit Suisse in. Die hadden ze opgepikt aan een loods van British Airways op de luchthaven van Heathrow. Daarna deed het duo zich voor als slachtoffers van een roofoverval. Een van hen, chauffeur Mohammad Siddique (32), werd aan de kant van de weg geboeid teruggevonden door een gewone burger.

Maar hun mobieltjes deden hen de das om. De twee hadden tijdens de fake overval contact met elkaar, zo bleek uit onderzoek van afgeluisterde gesprekken. Geldtransporteur Ranjeev Singh (40) was onderweg uit de wagen gestapt om naar het toilet te gaan. Toen hij terugkwam, bleek Siddique weggereden met het geld. Singh wachtte rustig twintig minuten op het toilet alvorens alarm te slaan. Hij beweerde dat hij dat niet eerder kon, omdat zijn gsm nog in de geldtransportwagen lag. Maar op de wc-pot bleek hij zijn kompaan te bellen met een tweede toestel. De wagen werd later achtergelaten teruggevonden met nog maar zeven zakken in: 7 miljoen pond was verdwenen.

Medeplichtigen

Siddique beweerde dat hij een paar weken eerder werd gecontacteerd door een onbekende. Die had ermee gedreigd zijn huis plat te branden als hij niet zou meewerken aan de overval. De aanklager kon tijdens het proces echter bewijzen dat Siddique en Singh contact hielden met elkaar tijdens de overval.

Ook Rafaqat Hussain (41) was betrokken bij de overval en bij het witwassen van de buit. Hij pleitte op 12 september schuldig daaraan. Ook Hussains vrouw, Razvana Zeib (35), bekende schuld aan het witwassen van het misdaadgeld. Nog een medeplichtige, Garry Carrod (34), pleitte schuldig aan een roofoverval waarbij ze een huis dat ze wilden kopen met het misdaadgeld hadden geplunderd om de prijs te doen zakken.