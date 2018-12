Bewakingsagent Airbnb aangehouden voor moord op Amerikaanse toeriste die verjaardag vierde in Costa Rica jv

05 december 2018

11u47

Bron: Time, Local10 1 Daags voor Carla Stefaniak (36) uit Florida weer naar huis zou vliegen van haar vakantie in Costa Rica, is ze vermoord in de Airbnb waar ze nog een laatste nacht had geboekt. Stefaniak vierde in Costa Rica haar 36ste verjaardag samen met haar schoonzus, April Burton. Zij was al een dag vroeger dan gepland naar huis teruggekeerd.

Achter de Airbnb waar Stefaniak verbleef, is maandag een lichaam gevonden dat haar familie identificeerde als dat van de vermiste vrouw uit Florida. Carla Stefaniak liet vorige week plots niets meer van zich horen en zat ook niet op haar terugvlucht naar de VS, waarvoor ze wel ingecheckt had. Stefaniaks broer trok naar Costa Rica om haar te zoeken. Hun vader heeft het lichaam nu geïdentificeerd.

Maandag vond de politie het half begraven lichaam, bedekt met plastic zakken, in een bergachtig gebied ongeveer een driehonderd meter achter de Airbnb van Stefaniak. Het lijk vertoonde een zwaar hoofdtrauma en meswonden aan hals en bovenlichaam. In het appartement van Carla Stefaniak werden bloedsporen aangetroffen. Ze logeerde naast de 32-jarige Espinosa Martinez uit Nicaragua, bewakingsagent van het gebouw. Hij is aangehouden op verdenking van de moord op Stefaniak. Hij zit vast in de cel omdat het vluchtrisico groot is.

De eigenaars van de Airbnb verlenen hun medewerking aan het onderzoek en sloten voorlopig de deuren van de logeerplek.

Recordaantal moorden

Costa Rica is met de gekende regenwouden en stranden een populaire vakantiebestemming in Centraal-Amerika, waar het lange tijd ook doorging voor een van de veiligste in de regio. Maar volgens Bloomberg schiet het aantal moorden er de laatste tijd de hoogte in, met een triest record van 603 zaken in 2017. Dat is 63 procent meer dan tien jaar geleden. Ook het eerste halfjaar van 2018 noteerde met 302 moorden al een stijging van 29 gevallen ten opzichte van dezelfde periode in 2017. Verwacht wordt dat 2018 het record van vorig jaar zal breken om te eindigen rond 625 moorden.

In augustus nog werden er in een week tijd twee toeristen vermoord: een Spaanse vrouw van 31 en een 25-jarige Mexicaanse. De toenemende criminaliteit verontrust de overheid. Toerisme is een belangrijke bron van inkomsten. Vorig jaar bezochten 3 miljoen toeristen het land met nog geen 5 miljoen inwoners. Goed voor een economische impuls van 3,4 miljard euro. Maar sinds vorig jaar is er een daling van het aantal Amerikaanse toeristen in Costa Rica. Vermoedelijk heeft dat te maken met de groeiende onveiligheid. Al doet Costa Rica het op dat vlak nog altijd beter dan Mexico, de Dominicaanse Republiek en Jamaica.