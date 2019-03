Bevrijde yezidi-vrouw verbrandt voor de camera haar boerka: "Ik wou dat ik met IS hetzelfde kon doen” Sven Van Malderen

14 maart 2019

18u27

Bron: Daily Mail 0 En of het deugd deed: een yezidi-vrouw die bevrijd werd van het juk van IS heeft voor de camera met plezier haar boerka uitgetrokken en in brand gestoken. “Ik wou dat ik IS op dezelfde manier kon verbranden als deze kleren”, aldus Israa (20).

“Ik leek wel te stikken toen ik dit ding voor de eerste keer moest aantrekken. Ik wilde het niet dragen, maar ik werd ertoe verplicht. Iedereen gelijk voor de wet.”

“Van zodra ik alleen was, trok ik de boerka uit. Maar dan waarschuwden ze mij: ‘Durf zo niet naar buiten te gaan of in de buurt van mannen op te duiken’. Nu ben ik er helemaal klaar mee.”

Seksslavin

IS viel vijf jaar geleden de yezidi-gemeenschap in Sinjar (Irak) aan. De meeste mannen werden vermoord en gedumpt in massagraven. Zo’n 6.500 vrouwen en kinderen werden gevangengenomen.

De jongsten werden voor zo’n 500 euro verkocht aan koppels die geen kinderen konden krijgen. Oudere jongens kregen training, met de bedoeling om dappere IS-strijders te worden. Wie niet deugde voor het oorlogsfront werd gebruikt als huisslaaf. Tienermeisjes en vrouwen dienden dan weer louter als seksslavin.

Duivelaanbidders

IS-aanhangers geloven dat ze yezidi’s mogen verkrachten en vermoorden omdat ze hen beschouwen als duivelaanbidders. Nochtans zijn er in hun geloofsovertuiging ook islamitische elementen terug te vinden.

De ultieme aanval op Baghouz is intussen ingezet. In 24 uur tijd gaven maar liefst drieduizend jihadi’s zich over. De terreurgroep noemt het offensief in haar propaganda zonder verpinken “een Holocaust”.

IS controleerde in haar topperiode een gebied dat zich uitstrekte van Aleppo (Syrië) tot Bagdad (Irak). Nu staat -onder druk van de Syrische Democratische Strijdkrachten- ook het laatste bolwerk op vallen.