Bevreemdend: Halloweenparade New York gaat door ondanks aanslag TK

09u40 2 Photo News

Ondanks de aanslag die gisteren in Manhattan het leven kostte aan minstens acht mensen, ging de geplande jaarlijkse Halloweentocht in New York gewoon door. "We laten ons leven niet verstoren door terrorisme", klonk het bij veel deelnemers. De stoet stond wel onder zware politiebewaking.

