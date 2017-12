Bevolking groeit in sneltempo naar 25 miljoen: "Dit is het einde van Australië zoals we het kennen" jv

13u16

Bron: news.com.au 0 AFP De bevolking in Australië stevent met rasse schreden af op 25 miljoen inwoners. Het land tekent de snelste jaargroei van alle OESO-landen op. Dat heeft te maken met de toenemende immigratie, die piekt met 27 procent meer nieuwkomers ten opzichte van het jaar voordien. De bekende Australische ondernemer Dick Smith ziet daardoor de toekomst van zijn land erg somber in: "Dit wordt het einde van Australië zoals we dat nu kennen".

Verwacht wordt dat de Australische bevolking aan het huidige tempo de komende maanden de kaap van 25 miljoen inwoners zal ronden. Volgens cijfers van het Australian Bureau of Statistics kwamen er tussen juli 2016 en juni van dit jaar 245.000 migranten bij. Vooral de deelstaten New South Wales (met Sydney) en Victoria (met Melbourne) noteerden in een jaar tijd groeirecords met respectievelijk 98.600 en 86.900 nieuwe inwijkelingen.

"Een absolute ramp voor onze kinderen en kleinkinderen", vindt Dick Smith, die pleit voor een degelijk bevolkingsplan van de overheid. "We zullen worden zoals de VS, waar 50 miljoen mensen op de dool zijn en nooit een job zullen hebben. Het is complete waanzin. Door automatisering en robots zullen er nog minder zinvolle jobs zijn. We zullen eindigen als een volk dat koffie aan elkaar verkoopt."

Bespreekbaar

Smith verwijt politici dat ze het bruto binnenlands product door massale immigratie willen opkrikken, terwijl er per kop geen groei is. "Met een economisch systeem dat altijd maar groei vereist, is dat dé manier om die te bereiken. De enige andere manier is hard werken en een betere productiviteit."

De succesvolle zakenman ijvert ervoor dat het onderwerp op z'n minst bespreekbaar wordt. Dat gebeurt volgens hem nu niet omdat bijvoorbeeld de liberalen vreemdelingen niet voor de borst willen stuiten. "Dat is stom", zegt Smith. "Vreemdelingen die naar ons komen, willen zelf Australië totaal niet kapotmaken. Ze willen jobs voor hun kinderen. Grensbewaking is uit eigenbelang." Smith ziet het in de toekomst alleen maar erger worden, als er niks gebeurt. "We zullen bewaakte wijken en revolutie krijgen", voorspelt hij.

Leith van Onselen, hoofdeconoom van Macrobusiness, bevestigt dat de laatste regeringen allemaal de economische groei in Australië kunstmatig opsmukten met hun massamigratieprogramma's. Hij vindt het geen goede zaak dat Sydney en Melbourne - "de twee grootste, meest overbevolkte en minst betaalbare steden van Australië" - driekwart van alle nieuwkomers opvangen. Vooral Sydney baart hem zorgen. Daar worden de inwoners vervangen door nieuwkomers. "14.000 bewoners van New South Wales vertrokken er in een jaar tijd, terwijl ook de natuurlijke aangroei er scherp daalde", zegt van Onselen. "Een regressieve sociale situatie, waarbij jonge mensen gedwongen worden te verhuizen van waar ze opgroeiden en waar hun familie en vrienden wonen, gewoon omdat de overheid wil gaan voor een Big Australia."

Schaalnadeel

Doctor Jane O'Sullivan van de University of Queensland’s School of Agriculture and Food Sciences beweert dat Australië, om de infrastructuur gelijke tred te laten houden met de nieuwkomers, "aan het lopen is om stil te staan". "De kosten per persoon worden groter omdat je plots tunnels en wolkenkrabbers moet bouwen en je de rioleringscapaciteit moet verhogen. Mensen denken dat Australië maar een kleine bevolking heeft, maar onze steden zijn gigantisch naar normen in ontwikkelde landen. Ze zijn het schaalvoordeel al ver voorbij en neigen naar schaalnadeel."