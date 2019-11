Beurswaakhond keurt beursgang Saudi Aramco goed IB HR

03 november 2019

06u34

De Saudische beurswaakhond (CMA) heeft de beursgang van het staatsolieconcern Aramco goedgekeurd. De waarde van de aandelen wordt in de komende weken bepaald, voordat beleggers zich voor de aandelen kunnen inschrijven.

De goedkeuring van CMA is zes maanden geldig. Mocht het oliebedrijf de voorwaarden van de aandelen voor die tijd niet bekend hebben gemaakt, dan wordt de goedkeuring ingetrokken.

Bij de beursgang brengt Aramco waarschijnlijk een belang van 1 tot 2 procent naar de beurs in de Saudische hoofdstad Riaad, om later een internationale notering toe te voegen. Daarbij wordt het bedrijf mogelijk gewaardeerd op zo'n 1500 miljard tot 2000 miljard dollar, waarmee het concern direct het meest waardevolle beursgenoteerde bedrijf ter wereld zou worden.

Langverwachte megabeursgang

Wereldwijd wordt al heel lang op de megabeursgang gewacht. Eerder dacht iedereen dat de Saudi’s de stap vorige maand al zouden aankondigen. Maar toen kwamen er opeens berichten dat de aankondiging werd uitgesteld. Dat had naar verluidt te maken met de droneaanval op enkele Saudische olie-installaties in september. Zorgen bij investeerders over de gevolgen daarvan moesten worden weggenomen.

De inkomsten van de beursgang komen ten goede aan een nieuw investeringsfonds.Daarmee wil kroonprins Mohammed bin Salman het land in 2030 minder afhankelijk maken van olie-export.

Televisiezender Al Arabiya meldde vorige week dat beleggers vanaf 4 december hun interesse kunnen melden. Op 11 december krijgt Saudi Aramco volgens de zender een beursnotering. Saudi Aramco is de grootste en meest winstgevende oliemaatschappij ter wereld. Het bedrijf pompt 10 procent van de wereldproductie aan olie op.